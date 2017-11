Verwaltungsgemeinschaft Husum-Pellworm : Ist das Ende der Kooperation Auftakt für etwas Neues?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

erstellt am 23.Nov.2017 | 11:00 Uhr

Es war schon ein seltsames Szenario, aber auch der Beweis dafür, dass Ausschusssitzungen nicht so unvorbereitet über die Politik hereinbrechen wie Weihnachten. Wie sonst ließe sich erklären, dass eine Beschlussvorlage mit Mehrheit angenommen wird, noch bevor sie ausgiebig diskutiert wurde? Es ging um die Kündigung der Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm. Dazu hatte die Verwaltung ein Papier ausgearbeitet, das der Hauptausschuss ohne große Diskussion durchwinkte. Einzig der SSW und ein einzelner CDU-Politiker hätten sich „eine andere Vorgehensweise“ gewünscht.

Dazu später mehr, aber erst einmal der Reihe nach. Annähernd zehn Jahre ist es her, dass sich die Stadt und das Amt Pellworm zu einer solchen Gemeinschaft zusammengetan haben. Hintergrund war die Überzeugung des Landes, dass Ämter mit weniger als 8000 Einwohnern den Herausforderungen der Zukunft nicht mehr gewachsen seien und sich daher Partner suchen sollten. So fanden Husum und Pellworm zusammen. Gut, das Amt, dem auch die Halligen Hooge, Langeneß und Gröde angehören, hatte sich zunächst geziert: Eigenständigkeit zu verlieren ist für Insel- und Halligbewohner kein Zuckerlecken. Wie kaum ein anderer sind sie es gewohnt, im Ernstfall auf sich allein gestellt zu sein.

„Beim Steuer-, Melde- und Passwesen, aber auch beim Personalwesen läuft die Zusammenarbeit nahezu reibungslos“, brachte Hauptamts-Chefin Ira Rössel noch einmal in Erinnerung. In anderen Bereichen hakte es dafür umso mehr. Das galt und gilt – wenngleich es niemand explizit erwähnt – vor allem für die Bauverwaltung. Und dafür werden in der Begründung zur Beschlussvorlage auch Gründe genannt. Zum einen stehen auf Inseln und Halligen in den nächsten Jahren aufwendige Natur- und Küstenschutzmaßnahmen an, die, so berichteten Ausschussmitglieder nach der nicht-öffentlichen Aussprache, „unser Bauamt sowohl inhaltlich als auch personell komplett überfordern“. Außerdem hätten „Parallelstrukturen“ wie die Insel- und Halligkonferenz oder der Runde Tisch mit Minister Robert Habeck in der Vergangenheit wiederholt zu – nennen wir es einmal – Reibungsverlusten geführt. Dass ihm dazu auch andere Begriffe einfielen, machte Bürgermeister Uwe Schmitz mit der Bemerkung deutlich, dass „es mir schwer fällt, meine Emotion im Zaum zu halten“. Das könnte damit zusammenhängen, dass auch der Pellwormer Amtsvorsteher, Matthias Piepgras, über das Begründungsschreiben der Stadtverwaltung nicht gerade amüsiert war und sich in Briefen an die eigenen Mitarbeiter sowie an die Stadt gegen den Vorwurf verwahrte, er halte sich nicht an Vereinbarungen. SPD-Fraktions-Chef Horst Bauer, immerhin Parteigenosse von Piepgras, bemühte sich zwar, hervorzuheben, dass die Zusammenarbeit nicht an zwischenmenschlichen Fragen, sondern am vertraglichen Gesamtkonstrukt gescheitert sei: „Weil das nicht funktioniert.“ Bei Themen wie Natur- und Küstenschutz werde eine Fachlichkeit benötigt, die in der Stadtverwaltung „sowohl qualitativ als auch quantitativ nicht vorhanden ist“.

Tatsächlich scheint nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Husumer Politik mit einer Kündigung die Hoffnung zu verbinden, „dass sich Kreis und Land in dieser Sache stärker gefordert fühlen“, so ein Ausschussmitglied nach der Sitzung. In diesem Punkt dürfte Piepgras mitgehen: Bewahren, was läuft und einen Neustart wagen, „wo wir an Grenzen gestoßen sind“. Das hatte er schon vor der Hauptausschusssitzung vorgeschlagen. Und dafür ist jetzt auch reichlich Zeit, denn während der Kündigungsfrist müssen sich beide Seiten so oder so zusammenraufen. „Dass die exponierte Lage von Inseln und Halligen einen exponierten Aufwand erfordert“, scheint schon jetzt nicht mehr strittig zu sein. Für Peter Knöfler (SSW) und Alfred Mordhorst (CDU) sind die Widersprüche damit zwar nicht vom Tisch, aber es besteht zumindest die Aussicht, dass unter dem Druck der Kündigung wieder miteinander geredet wird. Reimer Tonder (WGH) brachte das ganze Dilemma wahrscheinlich auf den Punkt, als er feststellte: „Ich kann das hier in der Sache gar nicht beurteilen, muss also glauben, was meine Verwaltung mir sagt. Und das tue ich ohne Wenn und Aber.“ Zeigt sich da bereits eine weitere Gemeinsamkeit? Den Leuten von Amtsvorsteher Matthias Piepgras dürfte es am Ende jedenfalls nicht anders gehen.