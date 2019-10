Austellung in Husum : „Iss was“: Kulinarisches trifft Kunst

Die Husumer Galerie Tobien lädt zu einem bunten Reigen rund um leibliche und geistige Genüsse ein.

Husum | Essen müssen irgendwie alle – selbst Künstler. Und manche tun das richtig gern. Vor Jahren rankte sich um die KuK-Verbindung eine eigene Veranstaltungsreihe: „Kulinarisches und Kunst“. Und auch damals spielte die Galerie Tobien eine tragende Rolle. Denn die Idee zu diesem Koch-und-Kunst-Event hatte deren Namensgeber Joachim Tobien.

So groß wie damals wollen und können wir natürlich nicht auffahren Marid Taubert, Galeristin

„So groß wie damals wollen und können wir natürlich nicht auffahren“, sagt die heutige Geschäftsführerin der Galerie, Marid Taubert schmunzelnd. Doch die Verbindung von Kochen und Kunst ist ihr auf jeden Fall einen kräftigen saisonalen Schlussakkord wert.

Unter dem Motto „Iss was“ lädt sie für Sonntag, 13. Oktober, ab 11 Uhr (und danach zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Galerie bis einschließlich 15. Januar) in die Neustadt 8 - 10 ein. Zu sehen sind dort Arbeiten von Malern, Grafikern oder Bildhauern, die „teilweise aus unseren Beständen kommen, von denen aber viele auch eigens für diesen Zweck angefertigt wurden“.

40 Künstler beteiligen sich

Allen gemein ist das Thema Kochen – im weitesten Sinne. Friedel Andersons gedeckte Tische haben hier ebenso ihren Platz wie die kulinarischen Fantasien eines Hans-Ruprecht Leiß, der für diese Ausstellung eigens vier Sonderblätter, Radierungen mit Unikat-Charakter, angefertigt hat. Und das sind nur zwei von den insgesamt 40 Künstlern, die sich an dieser genüsslichen Gemeinschaftsaktion beteiligen.

„Das Thema hatten wir vor zwei Jahren schon einmal“, berichtet Marid Taubert. Aber diesmal bekommt das Ganze eine zweite Dimension, denn neben den Werken, die in der Galerie gezeigt werden, wollen sie und ihr Team Lieblingsrezepte sammeln und dann – im Internet oder auch in gedruckter Form – zum genussvollen Tobien-Kochbuch zusammenfügen. „Und weil Ausstellungen immer auch Schauplätze von Begegnungen und Gesprächen sind, kann sich jeder an der Aktion beteiligen“, sagt Taubert und freut sich bereits auf „viele tolle Rezeptideen“.

Und ein Kochbuch soll es auch geben

Doch damit nicht genug. „Auch Joachim Tobien hat leidenschaftlich gegessen und gekocht“, sagt die Galeristin. Und Kochbücher gesammelt – etwa 300 an der Zahl. Deshalb soll in der Galerie an zwei Tagen eine Kochbuch-Tauschbörse eingerichtet werden: am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 14 Uhr, und am Dienstag, 29. Oktober, von 17 bis 19 Uhr. Aber auch wer keine Kochbücher zum Tauschen hat, ist an diesen Tagen herzlich willkommen und kann, wenn er diesen Zustand ändern möchte, fünf Euro für die Husumer Tafel spenden. Dafür gibt es im Gegenzug einen Tauschbon.

Galerie-Dinner und Konzert

Ein großes Galerie-Dinner im Ausstellungsraum und ein Special-Galerie-Konzert am 21. Oktober, ab 18.30 Uhr (Einlass) runden das Galerie-Jahr 2019 ab. Dann stellen dort Rod Sinclair sowie Elke und Ole West ihre neue CD vor. Volles Programm also.