Corona-Lage im Klinikum NF : Isolierstation in Husum voll – vorübergehend bleiben infizierte Patienten in Niebüll

Das Klinikum Nordfriesland muss nun erneut nachsteuern: Mit dem Gesundheitsamt wird über Quarantäne-Verkürzung für Mitarbeiter gesprochen. Außerdem muss in Niebüll vorläufig eine Isolierstation entstehen.

Avatar_shz von Jonna Marlin Lausen

12. Januar 2022, 18:47 Uhr

Das Klinikum Nordfriesland muss nun erneut nachsteuern: Mit dem Gesundheitsamt wird über Quarantäne-Verkürzung für Mitarbeiter gesprochen. Außerdem muss in Niebüll vorläufig eine Isolierstation entstehen.

Zwar hatte das Klinikum Nordfriesland versucht, rechtzeitig auf den Anstieg von Patienten, die mit Corona infiziert sind, zu reagieren und mit der Erweiterung der Isolierstation am Standort Husum begonnen, doch hat es am Ende doch nicht ganz gereicht.

Isolierstation in Husum ist voll

So war ursprünglich geplant, die Niebüller Klinik Corona-frei zu halten, indem infizierte Patienten auf die Isolierstation in Husum verlegt werden. Diese ist nun – bis auf einen Reserveplatz – voll belegt, weshalb positiv getestete Patienten vorerst in Niebüll verbleiben, wie Klinikumsprecher Michael Mittendorf mitteilt.

Weiterlesen: Update zur Lage im Klinikum Nordfriesland: Zahl infizierter Mitarbeiter steigt leicht

„Die Patienten dort sind natürlich ebenfalls isoliert. Genutzt wird ein Bereich, der dort schon lange als Isolierbereich dient. Dort warten üblicherweise Patienten nach einem positiven Antigen-Test auf das PCR-Ergebnis oder verbringen dort die normalerweise kurzen Zeiträume, bis sie nach Husum (oder Flensburg) verlegt werden können“, heißt es in der Mitteilung.

Quarantäne für Mitarbeiter soll verkürzt werden

Die Vorbereitungen für die Vergrößerung der Isolierstation laufen unverändert fort. So sei die Station inzwischen frei von geriatrischen Patienten, diese seien auf andere Stationen verlegt worden. Das Klinikum geht nach eigenen Angaben von einer Inbetriebnahme am kommenden Montag aus.

Weiterlesen: Weitere Mitarbeiter positiv: Klinikum „verschärft“ Verschiebung planbarer Behandlungen

Zudem reagiert das Klinikum nun auf die enge Personallage. Nach langem Zögern wolle man nun doch Gebrauch von der Möglichkeit einer Quarantäne-Verkürzung machen. „Im Hinblick auf die Quarantäne von Mitarbeitenden steht das Klinikum in Verbindung mit dem Kreisgesundheitsamt, um zukünftig nach den von der Bundesregierung erlassenen Regeln verfahren zu können.“

Zudem sollen die Isolierungen nach Kontakten im privaten Bereich aufgehoben werden. „Da alle Mitarbeitenden vor Arbeitsaufnahme arbeitstäglich einen Antigen-Test machen müssen und die in der Klinik zum Einsatz kommenden Testungen sich sehr bewährt haben und sehr zuverlässig sind, ist diese Vorgehensweise sehr gut zu vertreten“, so Mittendorf. Aktuell fallen 38 Mitarbeiter aufgrund einer Infektion oder Kontaktisolierung aus, weitere 29 sind anderweitig erkrankt.