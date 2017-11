Viöl : Investitionen in Schulen geplant

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

Mit einem umfangreichen Zahlenwerk befassten sich die Mitglieder des Schulverbandes Viöl in ihrer jüngsten Sitzung. Ihnen lag die Haushaltssatzung für das kommende Jahr vor. „Nach derzeitigen Berechnungen müssen wir mit einem Fehlbetrag von 18.700 Euro rechnen“, erklärte Schulverbandsvorsteher Udo Lohr. Bei einem Gesamtbetrag der Erträge von gut 2,3 Millionen Euro sei dies jedoch ein geringes Minus. Doch Lohr wies auch darauf hin, dass ungewisse Faktoren das Ergebnis noch verändern könnten. Dazu zähle die europaweite Ausschreibung der Schülerbeförderung. „Wir wissen nicht, was am Ende dabei rauskommt.“ Auch sei nicht geklärt, ob dann weiterhin die Hausmeister die Schulbusse fahren dürften.

Zu den Erträgen gehört auch die Verbandsumlage aller 14 Gemeinden des Schulverbandes in Höhe von fast 1,5 Millionen Euro. Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit mehr als 760.000 Euro zu Buche schlagen werden. 2018 wird der Schulverband für Reparaturen und Investitionen an allen Schulen in Viöl, Ohrstedt und Haselund etwa 110.000 Euro in die Hand nehmen. Dazu zählt unter anderem die Sanierung der Heizungsanlage im Schulzentrum Ohrstedt. Außerdem soll neues Mobiliar für die Grundschulen Haselund und Ohrstedt angeschafft werden. In der nächsten Schulverbandsversammlung wird das Zahlenwerk nochmals beraten.

Ein weiteres Thema war die „Betreute Grundschule“. „Ich gehe davon aus, dass der Bedarf an Nachmittagsbetreuung auch an Kindergärten immer mehr wird“, so Lohr. Diese Entwicklung werde verstärkt auch auf die Schulen übergreifen. „Wir müssen das Angebot der Nachmittagsbetreuung aufrecht erhalten und ausbauen.“

Auch zum Thema Ferienbetreuung zeigte sich das Gremium aufgeschlossen. „Ich plädiere dafür, dass wir die Ferienbetreuung für 2018/19 und 2019/20 weiter anbieten sollten“, so der Verbandsvorsteher. Nach diesen zwei Jahren könne man endgültig über Aufstockung oder Abspecken entscheiden.

Dann berichtete Ohrstedts Schulleiter Jan Thiesen. „Wir haben 41 Abc-Schützen. Für das Schuljahr 2018/19 können wir mit 40 bis 45 Erstklässler rechnen.“ Auf eine positive Entwicklung der Schülerzahlen wies auch der Schulleiter der Grund- und Gemeinschaftsschule Viöl, Stephan Kinder, hin. „Im Gemeinschaftsschulbereich zählen wir derzeit gut 430 Schüler.“ Positiv äußerte sich Kinder über die Neuzugänge. So wurden in den fünften Klassen in Viöl 33 Schüler und in Ohrstedt 23 aufgenommen. In Viöl waren es 24 Erstklässler und in Haselund 15. Dort werden insgesamt 87 Kinder unterrichtet.

Auch die Digitalisierung in den Klassen schreitet voran, wie Kinder weiter berichtete. So seien in der sechsten, siebten und achten Klassen in Viöl zur Zeit mehr als 140 iPads im Einsatz und in Ohrstedt 16. Über Spenden konnten weitere 16 angeschafft werden.