Bredstedt : Investitionen in Feuerwehr und Bad

von Stephan Bülck

erstellt am 20.Dez.2017 | 08:00 Uhr

Einstimmig verabschiedeten die Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für das kommende Jahr (die wichtigsten Zahlen im Infokasten). Einen groben Überblick gab Kay-Peter Christophersen, Vorsitzender des Finanzausschusses. Die größten Posten im Investitionsprogramm für das kommende Jahr sind die Ersatzbeschaffung für die Feuerwehrdrehleiter (630.000 Euro, hier erhofft sich die Stadt finanzielle Unterstützung vom Land und aus dem Amt, wir berichteten), der Bau eines Fahrradunterstandes für die Freiwillige Feuerwehr (20.000 Euro), die Erneuerung des Sprungbeckens im Freibad (155.000 Euro), die Erneuerung der Nordseestraße (510.000 Euro), die Sanierung des Regenwasserkanals in der Nordseestraße (100.000 Euro) sowie die Parkplatzerweiterung für die Wohnmobilisten (30.000 Euro). Insgesamt beträgt das Investitionsprogramm 1.582.300 Euro. Der Schuldenstand liege, so Christophersen, bei 6.355 000 Euro. Davon seien 3,4 Millionen Euro dem Schulverband zuzurechnen. „Drei Millionen Euro müssen wir selbst bedienen.“

Ein Blick auf die Entwicklung der Gewerbesteuer-Erträge: Sie sind – nach einem Rückgang 2012 auf 751.741,35 Euro (2011 waren es noch 1.660.051,49 Euro) stetig angestiegen, und zwar auf 841.775,50 (2013), 1.304.421,82 (2014), 1.415.242,16 (2015) sowie auf 2.057.244,98 Euro (2016). 2017 waren es mit 2.037.797,91 Euro etwas weniger.

Die Zahl der Einwohner Bredstedts steigt seit 2013 wieder an. Lag sie zum 31. März 2013 noch bei 5.006, so belief sich ihre Zahl zum 31. März 2016 auf 5.373. Ihren Tiefststand in den vergangenen zehn Jahren hatte sie 2011 mit 4.929 Einwohnern.

Kurz befassten sich die Stadtvertreter mit den eingegangenen Stellungnahmen sowie dem Satzungsbeschluss zur 4. Änderung des B-Planes Nr. 20 (Gewerbegebiet Rosenburger Weg). Hier habe es keine gravierenden Einwände gegeben, so Bürgermeister Knut Jessen. Das Gebiet bestehe aus vielen kleineren Grundstücken, die annährend alle verkauft seien. Somit wurde die 4. Änderung des B-Planes als Satzung beschlossen.

Ebenfalls beschlossen die Stadtvertreter die Übertragung der Aufgaben des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen auf einen vom Amtsausschuss zu wählenden Wahlausschuss. Dieser Ausschuss besteht aus Mitarbeitern des Amtes, die unter anderem die Wahlkreise – im Mai 2018 werden es in Bredstedt fünf sein – in etwa gleich große Einheiten (etwa 900 Wähler pro Wahlkreis) aufteilen.

Zum Verkauf des Rathauses bestätigte Knut Jessen in seinem Bericht, dass der Vertrag in diesen Tagen von den Käufern aus Langenhorn, die das Gebäude als Anlageobjekt erworben hätten, unterzeichnet werde. Man habe ihm telefonisch versichert, alles bleibe, wie es ist. Die Nospa werde Mieter, und auch die Tourist-Info bleibe, wo sie sei. „Das Gebäude ist derzeit restlos vermietet – bis auf den Keller.“ Dieser sei als Archivraum interessant.

Mit einer Schweigeminute gedachten die Stadtvertreter aller Fraktionen gemeinsam ihres langjährigen Mitgliedes Ketel Lorenzen (SSW), das im Alter von 81 Jahren verstorben war. Noch im Sommer hatte er regelmäßig an den Sitzungen teilgenommen. Bürgermeister Knut Jessen würdigte die Leistungen des Verstorbenen, der seit 1982 dem Magistrat angehört hatte. Nach dem Ausscheiden der Stadtvertreterin Marion Menzdorf (SSW) auf Grund ihres Umzuges habe er 2015 noch einmal deren Nachfolge in der Stadtvertretung angetreten. Knut Jessen beschrieb Ketelsen als ausgeglichen, aber zeitweise auch als bissig – einen Mann, der sich zu behaupten wusste. Jessen erinnerte an das ehrenamtliche Engagement des ehemaligen Maschinisten beim Bundesgrenzschutz – unter anderem mehr als 40 Jahre beim Sydslesvigsk Forening Ortsverbands (SSF) Bredstedt. Ketel Lorenzen sei ein angenehmer Kollege gewesen, der zu früh gegangen sei.

Haushalt in Zahlen



Ergebnisplan

Erträge: 9.145.500 Euro

Aufwendungen: 9.310.700 Euro

Jahresfehlbetrag: 165.200 Euro

Finanzplan

Einzahlungen: 8.513.100 Euro

Auszahlungen: 8.045.500 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.582.300 Euro

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 2.271. 300 Euro

Kredite: Gesamtbetrag für Investitionen 242.500 Euro

Einnahmen

Allgemeinde Schlüsselzuweisungen: 1.558.000 Euro

Schlüsselzuweisungen für überme. Aufgaben: 762.700 Euro

Einkommenssteueranteile: 1.536.700 Euro

Grundsteuer A: 380 Prozent (voraussichtliche Einnahmen: 9.600 Euro)

Grundsteuer B: 400 Prozent (826.000 Euro)

Gewerbesteuer: 380 Prozent (1.950.000 Euro)

Zweitwohnungssteuer:

17.500 Euro

Hundesteuer: 48.000 Euro

Ausgaben

Gewerbesteuerumlage: 351.600 Euro

Kreisumlage: 2.131.200 Euro

Amtsumlage: 1.131.300 Euro

Gesamtstellenzahl: 17,76