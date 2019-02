St. Peter-Ording : Investition in das Sportangebot

Die Gemeinde St. Peter-Ording will den Platz am Fasanenweg wieder fit für Training und Wettkämpfe machen.

von Ilse Buchwald

06. Februar 2019, 17:54 Uhr

Das neue Gebäude für die Kindertagesstätte in St. Peter-Ording ist sozusagen fertig und die Außenarbeiten sind im Gange. Für den Erweiterungsbau ist ein Teil des zwischen Eiderstedter Straße und Fasanenweg gelegenen Sportplatzes genutzt worden. Und der ist nun das nächste Projekt in diesem Bereich. Er soll umgestaltet werden. Unter anderem ist ein Spielfeld angedacht. Seit jeher hat das Gelände allerdings unter Feuchtigkeit gelitten. Noch bis in die 1980er Jahre existierte das Ende eines Vorlandpriels hinter den Dünen im Dorf am Fasanenweg.

Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“ und dem sich daraus entwickelnden „Zukunftskonzept Daseinsfürsorge“ (wir berichteten) planen St. Peter-Ording und Tating die Umgestaltung des Sportplatzes.

Zu diesem Thema gab es jetzt eine Infoveranstaltung für Bürger. St. Peter-Ordings Bürgermeister Rainer Balsmeier begrüßte die aufgrund der Einladung der beiden Gemeinden erschienenen Einwohner. Es waren in der Mehrzahl solche, die unmittelbar von der Umgestaltung betroffen sind, sich mit den Gegebenheiten auskennen und auch bestimmte Nutzungsinteressen haben. Insbesondere stellte Balsmeier den Tatinger Bauausschuss-Vorsitzenden Jürgen Reimers, den Sachbearbeiter Stefan Cornils vom Amt Eiderstedt und Diplom-Ingenieur Klas Schröter von der Ingenieursgemeinschaft Sass & Kollegen in Albersdorf vor. Diese ist mit der Planung beauftragt.

Der Bürgermeister gab zunächst einen Einblick in die Städtebauförderung. Sie ist nun nach 1990 wieder neu aufgelegt worden und ermöglicht kleineren Städten und Gemeinden die Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen mit einem Anteil von einem Drittel der Kosten. Den Rest teilen sich Bund und Land. Bestimmte Maßnahmen betreffen St. Peter-Ording und Tating gemeinsam. Dazu zählt der Sportplatz. Als weitere mögliche Vorhaben nannte er unter anderem das Rathaus, das Gemeindezentrum, den gemeindeeigenen Olsdorfer Krug, das Museum, das DLRG-Haus in der Dorfstraße, den Marktplatz und allgemein Straßen. Mit Genehmigung des Innenministeriums kann die Umgestaltung des Sportplatzes schon vorzeitig begonnen werden. Ferner sind noch das Konzept für die Daseinsvorsorge und ein Wohnraum-Versorgungskonzept in Zusammenarbeit mit Tating zu erstellen.

Geplant ist ein Spielfeld der Größe 60 mal 90 Meter. Dazu kommen eine Kurzstreckenbahn (100 Meter) mit sechs Bahnen parallel zur Eiderstedter Straße und eine Weitsprung/Dreisprung-Kombi-Anlage im Bereich Fasanenweg. Alles soll für Sportveranstaltungen nutzbar sein. Die erforderliche Einzäunung reicht an der Eiderstedter Straße mit zwei Meter Höhe aus. Das ist mit der Straßenmeisterei abgestimmt. Ballfangzäune hinter den Toren sind sechs Meter hoch. Für die Umgestaltung ist aber zunächst noch ein Bodengutachten erforderlich. Wünsche hinsichtlich Beach-Volleyballfeld, Unterbringung von Gerätschaften und anderes werden mit Blick auf die Umsetzung geprüft. Die Kostenschätzung liegt derzeit bei 450.000 Euro.

Am Fasanenweg bilden dann Gemeinschaftsschulteil der Nordseeschule, kleine Turnhalle, Sportplatz, Kindertagesstätte, Utholm-Halle (Großsporthalle) und Utholm-Schule ein in sich geschlossenes Ensemble, das einer Vielzahl von Nutzern zur Verfügung stehen wird. Man war sich einig, dass mit den Anlagen beim Gymnasium – Sportplatz mit Spielfeld und wettkampftaugliche Einrichtungen für alle Leichtathletik-Disziplinen – sowie mit dem TSV-Platz und den Anlagen am Internat optimale Bedingungen für sportliche Betätigungen jeglicher Art vorhanden sein werden.