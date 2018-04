Lüttmoorsiel : Integrierte Station soll 2019 fertig sein

Von der Investitionssumme in Höhe von 1,3 Millionen Euro sind bereits 66 Prozent aus EU-Mitteln als förderfähig anerkannt worden.

27. April 2018, 10:00 Uhr

Die im Beltringharder Koog geplante integrierte Station Lüttmoorsiel beschäftigte die Mitglieder des Zweckverbandes Beltringharder Koog in ihrer jüngsten Sitzung. Dr. Gerd Meurs-Scher, stellvertretender Leiter der Nationalpark-Verwaltung und Geschäftsführer des Nationalpark-Services, informierte über den derzeitigen Stand der Finanzierung. Ihm obliegt die federführende Planung und Abwicklung.

Wie berichtet, hatte die Gemeinde Reußenköge als Landeigentümer die erforderlichen Bauleitplanungen in die Wege geleitet. Der geänderte F- und B-Plan liegen dem Ministerium vor. Unter dem Dach des künftigen modernen Domizils mit insgesamt 350 Quadratmetern werden das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) sowie die Nationalparkverwaltung, der Zweckverband und die Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Naturschutz Beltringharder Koog vertreten sein. Damit verbunden ist ein verbessertes Informationsangebot aller Beteiligten. Angebaut werden soll zweistöckig an das jetzige Service-Gebäude. Hier entsteht ein Ausstellungsraum mit 100 Quadratmetern, in dem künftig alles zu den Themen Naturschutz im Beltringharder Koog, Nationalpark, Weltnaturerbe Wattenmeer, Biosphäre Halligen sowie Küstenschutz zu erleben ist. Hinzu kommen ein Info- sowie Shop-Bereich für Fachliteratur sowie Büroräume der Nationalparkverwaltung und Naturschutzvereine. Im Obergeschoss sind Schlafräume für die im Schutzgebiet eingesetzten Freiwilligen und Nationalpark-Betreuer vorgesehen. Die integrierte Station wird dort gebaut, wo jetzt der Parkplatz ist. Die neuen Stellflächen werden dann – mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde – östlich davon angelegt.

„Die Förderanträge sind eingereicht. Das Prüfungsverfahren läuft“, so Meurs-Scher. „Parallel ist das Bauamt mit dem Genehmigungsprozess befasst. Es ist bereits ein vorzeitiger Baubeginn signalisiert worden.“ Von der Investitionssumme (1,3 Millionen Euro) seien bereits 66 Prozent aus EU-Mitteln als förderfähig anerkannt worden. Nach Abarbeitung eines Fragenkataloges bleibe zu hoffen, so Meurs-Scher, dass insgesamt 75 Prozent EU-Gelder und weitere 15 Prozent aus Landesmitteln, die bereits abgesichert sind, fließen. Der Zweckverband müsste dann nur noch zehn Prozent stemmen, also rund 130.000 Euro.

Selbst wenn das Projekt durch inzwischen gestiegene Preise teurer werden sollte, so hätte man Luft nach oben, ergänzte Kämmerer Martin Frahm. 300.000 Euro sind in den Haushalt eingestellt worden. Die Förderquoten selbst änderten sich nicht. „Sobald alles schriftlich vorliegt, können wir das Ausschreibungsverfahren einleiten. Ich rechne in etwa acht Wochen mit der Baugenehmigung“, so Meurs-Scher.

Für die einzurichtende Ausstellung werden übrigens Bingo-Lotterie-Mittel eingeworben. Die Planung der Ausstellung hat mittlerweile begonnen. Der Bau des Parkplatzes soll nach der Saison 2018 starten, etwa ab August/September. „Weihnachten dürften wir dort parken können“, so Verbandsvorsteher Dr. Edgar Techow. Ansonsten hoffe er, dass die integrierte Station spätestens Mitte 2019 steht.