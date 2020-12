Badestelle Lüttmoorsiel : Integrierte Station: Küche wird 77.000 Euro teurer

Im Zusammenhang mit dem Bau der Integrierten Station kritisieren Zweckverband-Mitglieder ständige Kostensteigerungen.

16. Dezember 2020, 15:23 Uhr

Lüttmoorsiel | Der Bau der Integrierten Station an der Badestelle Lüttmoorsiel schreitet voran. Mittlerweile wurde der alte Küchentrakt des bestehenden Imbiss abgerissen und die Fundamente für den Neubau werden gegossen. Auf der Zweckverbandsversammlung Beltringharder Koog wurde allerdings auch Kritik am geplanten Bauablauf sowie der permanent steigenden Kosten laut.

„Die Badestelle wird extrem gut angenommen. Das Parken war schon im vergangenen Sommer chaotisch. Und selbst jetzt gibt es Parkplatzprobleme für die Halligleute“, berichtete die Nordstrander Bürgermeisterin Ruth Hartwig-Kruse an, die auf der Hallig Nordstrandischmoor lebt. Das Problem sei bekannt und verlange, in Erwartung steigender Besucherzahlen nach der Fertigstellung der Station, nach einer langfristigen Lösung, merkte dazu auch der Verbandsvorsitzende Dr. Edgar Techow an. „Wir müssen in puncto Parkplatz mit den Naturschützern wieder ins Gespräch kommen. Denn die Vegetation auf der Fläche ist erst durch diese Nutzung entstanden. Und zur Badesaison brauchen wir auf jeden Fall mehr Platz. Ebenfalls gelöst werden muss die Toilettenfrage während der Bauzeit“, führte er aus.

Kritisiert wurde zudem die, erst kurzfristig zur Genehmigung vorgelegte Kostensteigerung für die zukünftige Imbissküche in Höhe von stattlichen 77.000 Euro. „In jeder Sitzung werden wir ohne Vorlauf mit steigenden Kosten konfrontiert. Langsam habe ich kein Verständnis mehr für diese Vorgehensweise“, machte sich Solvei Domeyer als Bürgermeisterin der Hattstedtermarsch Luft. Und auch Reußenköges Bürgermeister Dirk Albrecht ließ deutlich verlauten, dass die notwendige Ausstattung unter anderem in puncto Lüftung und Kühlung von vornherein vom Fachplaner hätten berücksichtigt werden müssen. Letztlich jedoch wurde den Mehrkosten, wenngleich unter Murren, zugestimmt. „Die Mehrkosten werden durch den zukünftig erhöhten Pachtzins wieder aufgefangen“, hatte Edgar Techow zuvor versichert.

Nicht wirklich voran geht es dagegen an der Badestelle Holmer Siel auf Nordstrand. Zwar sollen dort die abgängigen Treppen zur nächsten Saison saniert werden. Doch eine bauliche Lösung im Hinblick auf die fehlenden Personal- und Sanitärräume für das dortige Imbiss-Restaurant ist nicht in Sicht. Ein Anbau wird bisher vom LKN nicht zugelassen, da das Angebot von einer reiner Ausgabestelle für Speisen und Getränke auf einen Restaurantbetrieb ohne offizielle Genehmigung erfolgte. „Die grundsätzliche Genehmigung vom LKN steht hier aus, weil die Behörde durch die Wertsteigerung, zum Beispiel bei Schäden durch eine Sturmflut, eine Verpflichtung zu einer höheren Kostenübernahme zugrunde legt“, erläuterte Edgar Techow. Einer mobilen Containerlösung würde das LKN sowie der Kreis als zuständige Genehmigungsbehörde allerdings nach aktuellem Stand zustimmen.

Einstimmig beschlossen wurde schließlich die Haushaltssatzung für 2021 in der für die Badestelle Holmer Siel 45.000 Euro aus dem Vorjahr übernommen wurden. Gleiches gilt für die bereits in 2020 eingestellte Summe in Höhe von 10.00 Euro für die Erneuerung von abgängigen Fensterelementen.

Für die Integrierte Station werden 2.220.000 Euro veranschlangt. Diese Kosten enthalten die 2020 beschlossenen zusätzlichen Arbeiten am Altbau (190.000 Euro) sowie erste Mehrkosten im Rahmen der Ausschreibung in höhe von 95.000 Euro.

Nach Abzug der Fördermitten von 1.352.400 Euro verbleibt für den Zweckverband ein Eigenanteil von 867.600 Euro, der über ein Darlehen finanziert wird.

Die daneben anfallenden Kosten für die geplante Ausstellung kommen im Haushalt nicht zum Tragen, da diese Finanzierung allein durch Landesmittel erfolgt.