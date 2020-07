Pflanz-Aktion im Sönke-Nissen-Koog : Insektenschutz in Nordfriesland: 165 Landwirte pflanzen Blühstreifen auf 80 Hektar Land

Die Kreisbauernverbände Husum-Eiderstedt und Südtondern initiierten die Aktion.

19. Juli 2020, 09:39 Uhr

Gute Nachricht für Insekten in Nordfriesland: Eine von den Kreisbauernverbänden (KBV) Husum-Eiderstedt und Südtondern initiierte Blühflächenaktion trägt dieser Tage Früchte.

An dem vom Kreis Nordfriesland mit 5000 Euro für Saatgut unterstützten Projekt beteiligten sich 165 Landwirte, die auf insgesamt 80 Hektar ihrer landwirtschaftlichen Flächen Blühstreifen ausgesät haben.

Blühendes Ergebnis

Auf einem Zuckerrübenfeld von Landwirt Heinz-Josef Jockram im Sönke-Nissen-Koog begutachteten die beiden KBV-Vorsitzenden Melf Melfsen (Husum-Eiderstedt) und Wolfgang Stapelfeld (Südtondern) das blühende Ergebnis, das sie auch der Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow vorstellten.

Aktionsprogramm des Bundes angekündigt

Diese zeigte sich begeistert und kündigte ein Aktionsprogramm des Bundes zum Insektenschutz an, bei dem 100 Millionen Euro in die ländlichen und dichter besiedelten Räume, aber auch in die Forschung fließen sollen. „Das was wir heute hier sehen zeigt uns, dass die Landwirtschaft sich nicht nur Gedanken um den Insektenschutz macht, sondern aus eigenen Stücken auch schon sehr aktiv ist“, erklärte sie.

Landwirte verzichten auf Ertrag

„Die teilnehmenden Kollegen verzichten bei dieser Aktion auf einen Ertrag zwischen 100.000 und 120.000 Euro, das Geld fehlt natürlich auf den Betrieben“, sagte Melf Melfsen und hebt die Basis der Freiwilligkeit dabei hervor.

„Sieben Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche fallen allein in Schleswig-Holstein jährlich Versiegelungen, Bauprojekten und ähnlichem zum Opfer“, machte Wolfgang Stapelfeld deutlich. „Wir Landwirte haben ein sehr großes Interesse am Schutz der nützlichen Insekten, denn die brauchen wir auf unseren Feldern, wir passen schon beim Pflanzenschutz sehr genau auf“, sagte er.