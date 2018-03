Tönning : Innenstadt kommt unter die Lupe

Tönnings Stadtvertreter sprechen sich einstimmig für den nächsten Schritt in Sachen Städtebauförderung aus.

von shz.de

05. März 2018, 14:00 Uhr

Mit einer guten Nachricht begann Tönnings Bürgervorsteher Jan Diekmann die jüngste Stadtvertreter-Sitzung. „Unsere Bürgermeisterin hat eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Wir beglückwünschen sie und ihre Familie von dieser Stelle aus“, sagte er.

Dann galt es Zukunftsweisendes für die Stadtentwicklung auf den Weg zu bringen. Einstimmig sprach sich das Gremium für den Einleitungsbeschluss zur Städtebauförderung aus. Wie berichtet hatte das zuständige Ministerium die Stadt Tönning bereits in das Förderprogramm aufgenommen. Für den im Plan dargestellten Bereich der Innenstadt sollen nun also vorbereitende Untersuchungen vorgenommen werden, um die Notwendigkeit städtebaulicher Sanierungs-Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch zu prüfen. Die Verwaltung wird damit beauftragt, den Beschluss ortsüblich bekanntzugeben und das Verfahren zur Vergabe der Untersuchung in Gang zu setzen. In diese ist ein städtebauliches Entwicklungskonzept sowie die Vergabeverfahren für die erforderlichen Fachkonzepte (Einzelhandels-, Verkehrs- und Wohnraumkonzept) integriert.

Erschienen waren an diesem Abend auch Abordnungen aus den Ortswehren Kating und Tönning, darunter Gemeindewehrführer Dr. Stefan Klützke. Der langjährige Ortswehrführer von Kating, Joachim Klützke, sollte verabschiedet werden. Der hatte wie berichtet sein Amt nach 15 Jahren abgegeben. Die offizielle Entlassung in Form einer Urkunde mit Wirkung ab 2. März aus dem Ehrenbeamtenverhältnis nahm der stellvertretende Bürgermeister Hermann Clasen vor. „Ich habe im Namen der Stadt und aller Bürger für deinen aufopferungsvollen Einsatz als Brandschützer zu danken. Ich weiß, dass du mit einem lachenden und weinenden Auge gehst, aber irgendwann muss und kann auch mal die Verantwortung abgegeben werden“, sagte er.

Dann stimmte die Stadtvertretung einmütig der in der Jahresversammlung der Katinger Wehr erfolgten Wahl des neuen Ortswehrführers von Kating, Sven Hennings, zu. Er war seit 1998 stellvertretender Ortswehrführer gewesen. Auch die Wahl des neuen stellvertretenden Ortswehrführer Henning Klützke wurde von den Stadtvertretern ebenfalls geschlossen abgesegnet.

Den Tagesordnungspunkt „Beratung und Beschlussfassung zur Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten“ ließ der Bürgervorsteher mit Zustimmung des Gremiums in den nicht-öffentlichen Teil verlegen. Im ebenfalls nicht-öffentlichen Teil der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung, so informierte Büroleiter Matthias Hasse, hätten sich bereits zwei Kandidatinnen vorgestellt. Endgültig sei nun die Stadtvertreterrunde – aus Datenschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit – gefragt. Zum Ergebnis sagte Hasse anschließend: „Es ist entschieden worden. Da die Bewerberin noch benachrichtigt werden muss, wird im Augenblick noch Stillschweigen bewahrt. Eine Vorstellung wird in Kürze erfolgen.“

Weiter informierte Hasse, dass am 1. April eine ärztliche Praxis im Medizinischen Versorgungszentrum in Tönning eröffnen wird. Inzwischen habe das erste Treffen der gebildeten Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung des Städtischen Kindergartens stattgefunden. Der Planer habe sich die Ideen notiert und wird sich Gedanken zum Konzept machen. Die nächste Zusammenkunft ist für April geplant.