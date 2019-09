Inklusion als Betriebssystem der Demokratie

Avatar_shz von hn

11. September 2019, 16:11 Uhr

Husum | „Inklusion ist ein Herzensanliegen der Landesregierung“, sagte Dr. Heiner Garg, Minister für Soziales und Gesundheit, bei den Feierlichkeiten zu „Fünf Jahre Aktionsplan“ des Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerks (TSBW) in Husum. Gemeinsam mit zahlreichen geladenen Gästen wurde auf das Erreichte zurückgeschaut und ein Blick in die Zukunft gewagt. Als erstes Berufsbildungswerk in Deutschland hatte das TSBW den Aktionsplan ins Leben gerufen. Es leistet damit einen konkreten Beitrag zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Anvisiert wird eine Verbesserung der Chancen aller Teilnehmenden auf dem ersten Arbeitsmarkt, wenn sie ihre Ausbildung im TSBW abgeschlossen haben.

Der Aktionsplan ruht auf den Säulen „Mitbestimmung der Teilnehmenden“ sowie auf der „Verzahnten Ausbildung mit Berufsbildungswerken“: Diese umfasst eine bis zu einjährige Phase der Ausbildung in einem Unternehmen. Die positive Bilanz gibt den Machern Recht – oder, wie Minister Garg betonte: „Der Weg des TSBW ist der richtige.“

Margit Haupt-Koopmann, Schirmherrin des Aktionsplans und Vorsitzende der Geschäftsleitung der Regionaldirektion Nord der Arbeitsagentur, gratulierte zum Erfolg: „Sie lassen Worten Taten folgen mit einer engagierten Mannschaft, die die Theorie in die Praxis umsetzt.“

Gastredner Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, bezeichnete Inklusion als „Betriebssystem unserer Demokratie“. Inklusion gelte in allen Lebensbereichen. Es sei des Staates vornehmste Pflicht, den Humus dafür zu bereiten, dass Menschen mit Behinderungen die Rechte der Teilhabe und des Wahrgenommen Werdens verifizieren können. Immerhin seien es 13 Millionen Menschen in Deutschland, die mit unterschiedlichsten Behinderungen leben.

„Das TSBW zeichnet sich dadurch aus, dass es sein Ausbildungsangebot erweitert, verändert und optimiert für den ersten Arbeitsmarkt“, sagte Petra Spaetling-Fichtner vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Dies ermögliche einen guten Start in ein selbstbestimmtes Leben.

Angesichts einer rasant voranschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt sei der Blickwinkel der jungen Leute sowie der Dialog mit ihnen enorm wichtig, so TSBW-Chef Hans-Jürgen Vollrath-Naumann. Dieser Sichtweise schloss sich Henrik Meyer von der Geschäftsführung der Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie an. Die Auszubildenden Sophie Behne und Alexander Korb von der Teilnehmendenvertretung fühlten sich stets ernst genommen und „auf Augenhöhe“, sagten sie in einer Diskussion.