Leben im Hochhaus : Inke Rath wohnt über den Dächern von Husum

Hochhäuser sind in Nordfriesland eine Seltenheit. Zwei Bewohnerinnen erzählen vom exotischen Leben „ganz oben“.

Avatar_shz von Silke Schlüter

06. Januar 2020, 13:39 Uhr

Husum | „Die Aussicht ist unbezahlbar“, schwärmt Inke Rath, die nun schon seit 50 Jahren in einem der drei Hochhäuser in der Rungholtstraße wohnt und von ganz oben freie Sicht in gleich drei Himmelsrichtungen hat. Husum aus der Vogelperspektive kennt wohl kaum jemand besser als sie. Ihre Nachbarin, die auch schon seit 30 Jahren hier lebt, kann von ihrem Balkon zwar „nur“ gen Osten schauen, dafür ist ihr Blick auf Rosendahl aber auch besonders grün und schön. In einem sind sich die beiden Damen einig: „Hier lässt es sich wunderbar leben.“

„Wir sind in diesem Haus gemeinsam alt geworden. Keine von uns möchte jemals weg von hier“, sagt Inke Rath, und meint damit nicht nur sich und die Nachbarin an ihrer Seite: „Es gibt hier im Haus zwei weitere Damen, die wir schon lange kennen und die auch nicht gerne alleine sind. Ab und zu gehen wir zusammen zum Griechen um die Ecke“, erzählt sie von gemeinsamen Unternehmungen, die jedes Jahr zu Silvester mit einem Gläschen Sekt abgerundet werden.

Dass man so etwas voneinander weiß und sich gegenseitig hilft und unterstützt, ist für alle vier selbstverständlich. So kümmert sich Inke Rath gelegentlich nicht nur um ihren eigenen Stubentiger, sondern auch um den Kater der Nachbarin. Umgekehrt genauso. „Und auch sonst findet sich immer jemand im Haus, der mit anpackt, wenn Hilfe gebraucht wird“, sagt sie und erzählt, dass die im Erdgeschoss deponierten Zeitschriften stets wie von selbst den Weg zu ihr nach oben finden. „Irgendwer bringt sie mit hoch und legt sie mir vor die Tür“, sagt sie dankbar.

Als Inke Rath 1970 in das damals erst wenige Jahre alte Hochhaus einzog, waren fast alle Bewohner zugleich auch Eigentümer ihrer Wohnungen. Das hat sich mit der Zeit geändert, viele der 80 Wohneinheiten sind inzwischen vermietet. Zu den langjährigen, so wie sie verwitweten Bewohnern gesellten sich nach und nach junge Familien mit und ohne Migrationshintergrund und erstaunlich viele alleinstehende Männer. Die Fluktuation ist hoch, der Mix aus Singles, Paaren und Familien wird immer bunter. Grundsätzlich sei das aber kein Problem: „Dass die Gemeinschaft trotzdem funktioniert, liegt nicht zuletzt an der hohen gegenseitigen Akzeptanz: Wer alleine sein will, wird in Ruhe gelassen. Wer die Geselligkeit sucht, bleibt nicht lange alleine. Keiner wird ignoriert, keiner rennt dem anderen die Türen ein. So funktioniert es am besten. Insgesamt ist es ein sehr friedliches Nebeneinander“, resümiert Inke Rath.

Sie selbst hat großes Verständnis für diejenigen, die keinen engen Kontakt wollen: „Letztendlich sind auch wir hier mal eingezogen, weil wir berufstätig waren und keine Zeit für dies und das hatten“, erinnert sich Inke Rath. Viel um die Ohren hat sie immer noch, weiß es inzwischen aber mehr denn je zu schätzen, in einem Hochhaus mit so vielen Menschen zu leben: „Einsam ist man hier nie und ich hab trotzdem meine Ruhe da oben, wenn mir danach ist“, sagt sie.

Dass man im Alter auf einen funktionierenden Fahrstuhl angewiesen ist, stimmt aus ihrer Sicht übrigens nur bedingt: „Wenn der mal ausfällt, stehen ruck-zuck Stühle auf allen Treppenabsätzen. Sofern ich hier und da einen Moment verschnaufen kann, ist selbst der Weg in den 7. Stock hinauf für mich kein Problem“, zeigt sich die Seniorin unbeeindruckt von solchen Bedenken. „Es geht alles, wenn man nur will.“