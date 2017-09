Bundestagswahl 2017 : In trauriger Eintracht gegen die AfD

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 26.Sep.2017 | 07:00 Uhr

„Die SPD muss erkennen, dass sie keine Volkspartei mehr ist.“ Das war die wohl kernigste Aussage eines Husumer Politikers zum Ausgang der Bundestagswahl. Und die kam von einem, der für seine kernigen Äußerungen bekannt ist und sich am Wahlabend gewohnt eloquent, aber eben auch nachdenklich gab. Horst Bauer konnte und wollte aus der krachenden Niederlage (nicht in Husum, aber bundesweit haben seine Sozialdemokraten ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt eingefahren) keinen Erfolg machen.

Im Gegenteil: Der SPD-Fraktionschef saß mit der Familie zuhause, als mit den ersten Hochrechnungen die Ernüchterung einsetzte. „Wir haben uns schon gedacht, dass es nicht viel zu feiern geben wird“, bekannte Bauer freimütig und räumte ein, dass eine Volkspartei, die gerade noch die 20-Prozent-Hürde nimmt, „in sich gehen und überlegen muss, wie es weitergehen soll“. Analysen und Anhaltspunkte, warum es so kontinuierlich bergab gehe, gebe es genug, erklärte Bauer mit einem Funken Trotz in der Stimme. Doch letztlich könne niemand mit Gewissheit sagen, „warum wir es nicht schaffen, die Menschen mit unseren Positionen abzuholen“.

Klaus Peters glaubt, da aushelfen zu können: „Ich hoffe“, berichtete das Vorstandsmitglied der Kreis-Linken, „dass die SPD jetzt wirklich in die Opposition geht – allein schon, um zu verhindern, dass diese von der Alternative für Deutschland angeführt wird und die AfD am Ende auch noch den Vorsitz im Haushaltsausschuss bekommt.“ Aber mehr noch setze er darauf, dass sich die Sozialdemokraten in ihrer neuen Rolle regenerierten und zu jenen Themen zurückfänden, die sie zuletzt – als Juniorpartner der großen Koalition – so arg vernachlässigt hätten. Die Worte des unmittelbaren Konkurrenten um das SPD-Kernthema dieses Bundestagswahlkampfs – soziale Gerechtigkeit – klingen keineswegs angriffslustig und sind wohl auch dem Umstand geschuldet, dass Peters nur zu gut weiß: Einen Politikwechsel ohne Sozialdemokraten wird es nicht geben.

Bauer leckt derweil noch manche Wunde. Der Wahlkreis Husum sei für die SPD immer schwierig gewesen, blickt er zurück und erinnert an den einzigen und letzten Kandidaten, der ihn für seine Partei habe erobern können. Dessen Namen ist Jüngeren schon gar nicht mehr präsent: Manfred Opel. Aber damit solle nichts beschönigt werden, sagt der SPD-Politiker. Seine Partei sei zwischen den Mühlsteinen, inhaltlich Opposition zu beziehen zu wollen, aber gleichzeitig Mitglied einer großen Koalition zu sein, sukzessive zerrieben worden. Nicht zuletzt die CDU hätte die SPD durch die Koalition schwächer gemacht, sagt Bauer.

Dann leitet Husums SPD-Chef schon wieder zum Angriff über und sagt: „Die Verluste der CDU können einen aber auch nicht wirklich froh stimmen.“ Sicher hätten es die kleinen Parteien leichter, spezielle Inhalte zu setzen, und die höhere Wahlbeteiligung nähre die Hoffnung, „dass wir hier am Ende ,nur‘ einen Denkzettel erhalten haben“.

Dem kann und will Christian Czock nur bedingt folgen: Für ihn hat die CDU – vor allem in Husum – einen guten Wahlkampf gemacht. Die Gefahr, dass sie wie die SPD den Status einer Volkspartei einbüßen könne, sieht der Fraktionschef in Husum trotz der Verluste im Bund nicht. „Das ist eine Momentaufnahme“, glaubt Czock und richtet den Blick – es geht ja immer weiter – unbeirrt nach vorn. „Wenn wir erst einmal die Gründe für die Abwanderung vieler Stammwähler zur FDP, aber auch zur AfD analysiert haben, bin ich sicher, dass wir diese auch zurückgewinnen können“, sagt er.

Während sich die SPD ungewohnt enttäuscht und die CDU wie immer gibt, hat Frank Hofeditz allen Grund zur Freude. Seine Grünen haben in Husum extrem gut abgeschnitten und sich – anders als auf Bundesebene – zur drittstärksten Kraft nach CDU und SPD gemausert. Selbst die Sozialdemokraten geraten allmählich ins Visier des möglichen neuen Jamaika-Koalitionspartners auf Bundesebene. Allerdings sieht der Fraktionschef der Husumer Grünen schwierige Koalitionsverhandlungen voraus – und hier vor allem einen möglichen Partner, von dem man nie genau wisse, woran man mit ihm sei: Horst Seehofer und seine CSU. Doch das gemeinsame Ziel müsse eine „vernünftige Koalition und eine handlungsfähige Regierung sein“, sagt Hofeditz.

Aber da ist noch einer, der sich unverhohlen freut, dass seine Partei auf Bundesebene nach vierjähriger Abstinenz wieder mitmachen darf: Norbert Pfeifer ist mit dem Ergebnis vom Sonntag „auf jeden Fall zufrieden“. Bei aller Freude über den eigenen Wahlerfolg verliert der FDP-Politiker auch das große Ganze nicht aus dem Blick. Und da bereitet ihm – in trauter wie trauriger Eintracht mit den anderen Parteien – vor allem die AfD Sorgen. „Da müssen wir uns jetzt alle eindeutig positionieren“, sagt Pfeifer und bekommt dafür Unterstützung vom möglichen neuen Partner, der in seiner Wortwahl allerdings deutlicher wird. Die AfD als populistisch zu bezeichnen, reiche nicht, sagt Hofeditz. Tatsache sei, dass von dieser Seite völkisches und rassistisches Gedankengut gestreut werde, und dem gelte es, energisch entgegenzutreten. Bauer spricht es nicht explizit aus, aber auch für ihn scheint klar, dass der erste Schritt, den seine Partei in dieser Richtung unternehmen kann, wenn nicht muss, der Gang in die Opposition ist.