Tönning : In Tönning weihnachtet es schon

von Ilse Buchwald

erstellt am 01.Nov.2017 | 21:00 Uhr

„Wir bauen heute die Bühne auf“, sagt Uwe Wrigge, Ehrenamtler im Förderverein Packhaus und seit 2011 auch Weihnachtsmann im Hause. Kaum ausgesprochen, steigt er zielstrebig zum Boden des denkmalgeschützten Domizils am Tönninger Hafen hinauf. Dort sind die Einzelteile der Bühne untergebracht. Ein Stück nach dem anderen reicht Wrigge dem sechsköpfigen Männer-Team herunter. Der Verein ist mittendrin in den Vorbereitungen des Weihnachtsereignisses, das seit 20 Jahren im historischen Gebäude stattfindet. Währenddessen bringen einige der neun Damen Fensterbilder an, andere nehmen die Lichterketten aus der Verpackung, hängen sie an die Decke oder bringen die vorher entstaubten Kugeln an den Tannenbäumen an. „Zusammen macht das gute Laune und sogar jetzt schon Weihnachtsstimmung“, sagt Schriftführerin Brigitte Zeidler.

Wer in diesen Tagen dienstags oder donnerstags am Tönninger Packhaus vorbeikommt, der wird schnell merken, dass dort emsiges Treiben herrscht. Meist steht die Eingangstür offen. Zwischen 15 und 20 Ehrenamtler aus dem Förderverein, voran Traute Ziegert und Tourismus-Direktor Torsten Kreß, sind seit Anfang Oktober dabei, das Domizil – im Jahr 1785 errichtet – in ein Weihnachtswunderland zu verwandeln.

Wer einen Blick hineinwirft, der wird schon jetzt vom Zauber des Weihnachtsereignisses gefangengenommen. Was noch fehlt, sind die würzigen Düfte von gebrannten Mandeln und Heißgetränken. Die 40 über das Jahr auf dem Dachboden eingemotteten Tannenbäume stehen bereits und auch die meisten Lichterketten sowie der dazugehörige Schmuck sind angebracht. Bilder mit weihnachtlichen oder winterlichen Motiven kleben bereits in den meisten Fenstern. Schließlich steht in knapp fünf Wochen – am 2. Dezember – schon das erste Adventswochenende vor der Tür und dann muss alles fertig sein.

Trotz Zeitdruck ist von Hektik auch heute nichts zu merken. Die Ehrenamtler wissen, worauf es ankommt und was zu tun ist. Die Begeisterung für die Sache ist ihnen anzumerken. „Ohne Weihnachtsereignis geht das nicht mehr in Tönning“, sagt Ehrenamtlerin Marie Luise Oudenhoven. „Das schaffen wir locker.“ Torsten Kreß, Tourismus-Direktor und Ideengeber des Ereignisses mit dem laut Guiness-Buch der Rekorde größten Adventskalender der Welt, hat volles Vertrauen zu der Truppe. „Wir sind ein eingespieltes Team und mir macht das Organisieren nach 20 Jahren immer noch Spaß. Die Gäste entschädigen uns alle immer wieder durch Anerkennung. Wir sind eine große Familie. Ich selbst mag Weihnachten sehr“, sagtt Traute Ziegert voller Begeisterung. 79 Jahre sei sie inzwischen, aber der Trubel im Packhaus halte sie jung, und so ginge das jedem einzelnen der Helfer. Dankbar sei sie dem ehemaligen Tönninger Geschäftsmann Igor Puchta. Der habe vor wenigen Tagen einen 1,70 Meter großen Nussknacker aus Holz gestiftet, wie viele andere Utensilien im Laufe der vergangenen Jahre auch. „Der bekommt einen Ehrenplatz“, so Ziegert.

Die Außenfassade wird erst kurz vor dem Start in einen Adventskalender verwandelt. Dann werden auch die Weihnachtshäuser vor dem Gebäude aufgestellt. Darum kümmern sich die Mitarbeiter des Bauhofs. Überhaupt liege der Erfolg des Weihnachtsereignisses darin, dass sich eine relativ kleine Gruppe persönlich um alles kümmert, auch um die Kunsthandwerker, so Traute Ziegert. „Als ich 1997 nach der ersten Veranstaltung – noch von Torsten Kreß alleine organisiert – einstieg, habe ich mich persönlich um die Aussteller bemüht. Ich habe das ganze Jahr über die Märkte in Norddeutschland abgeklappert und habe so einige gewinnen können“, berichtet sie. Jetzt nach mehr als 20 Jahren habe sie eine Warteliste. Die Aussteller kommen gerne wegen der Atmosphäre und der persönlichen Betreuung durch das Team. Erfreulich sei, dass in diesem Jahr wieder eine große Tombola auf die Beine gestellt werden könne, so Traute Ziegert. Sie habe offene Ohren bei allen Sponsoren gefunden.

„Ich kann mich noch an den ersten Weihnachtsmarkt 1996 erinnern. Um den in Gang zu bringen, habe ich mit meiner Familie Weihnachtsschmuck gebastelt und echte Tannenbäume und Strohballen – heute wegen des Brandschutzes undenkbar – organisiert und einige wenige Aussteller akquirieren können. Auch die Kindergärten und Schulen habe ich wegen Bastelarbeiten angesprochen“, so Kreß. Da sei er froh gewesen, dass Traute Ziegert das damals richtig in Schwung gebracht habe. Aber auch ohne jeden einzelnen Freiwilligen wäre das Weihnachtsereignis nicht das geworden, was es ist. „Ich möchte niemanden missen. Ich freue mich immer wieder auf die Adventszeit. Dann wird die kleine Küche im Packhaus zu unserer Wohnung“, so Kreß.

Die Idee für das Weihnachtsereignis habe er bei einem Spaziergang am Hafen entwickelt, als er Anfang 1996 Tourismus-Direktor von Tönning geworden war. Inzwischen gehöre das Domizil der Stadt, und es werde regelmäßig als Veranstaltungszentrum genutzt, auch für Hochzeiten. Diesmal gibt es dem Kalender geschuldet ja nur drei Wochenenden, da Heiligabend auf den vierten Advent fällt. Das Weihnachtsereignis geht aber zum zweiten Mal in die Verlängerung, das Packhaus öffnet noch einmal am 29. Dezember. Das sei im vergangenen Jahr einfach gut angekommen. „Unsere Besucher dürfen sich auf interessante Kunsthandwerker und ein tolles Rahmenprogramm freuen“, so Kreß.