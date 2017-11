Bauarbeiten : In Friedrichstadt ist Geduld gefragt

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

Die Straßensanierung in Friedrichstadt entlang der Treenebrücke (Bundesstraße 202) kommen gut voran. Auch wenn die Autofahrer immer noch viel Geduld aufbringen müssen, ist das Ende der Baustelle abzusehen. So konnte ein Fahrstreifen fertig gestellt werden, über den jetzt der Verkehr rollt. Geht es nach dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein in Flensburg, so dürften die Arbeiten noch etwa zwei bis drei Wochen andauern.

Derzeit wird die alte Asphaltschicht abgefräst. Bis dahin wird es immer wieder lange Staus geben. Die Baustelle ist an einem sensiblen Bereich. Etwa 100 Meter weiter sorgt der Bahnübergang regelmäßig für lange Autoschlangen. So kann es vorkommen, dass bei geschlossenen Schranken der Rückstau bis in den Baustellenbereich reicht. Dann geht in beiden Richtungen gar nichts mehr. Besonders im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr werden die Autofahrer hart auf die Probe gestellt.

„Wir bitten dennoch die Autofahrer um Verständnis für diese zur dauerhaften Sicherstellung der Verkehrssicherheit erforderliche Baumaßnahme“, heißt es vom Landesbetrieb.