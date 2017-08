Hafentage : In der Seifenkiste am Deich entlang

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Einmal nach Nordstrand und zurück – nach einer Stunde und 50 zurückgelegten Kilometern biegen die motorisierten Seifenkisten wieder in die Zingelstraße ein. Die sechs sogenannten Hot Rods halten am Rathaus. Gleich ist eine Traube Schaulustiger da, die die Fahrzeuge bestaunen. „Das Teil erregt auf jeden Fall Aufsehen – die Leute gucken“, hat Jannina Henning beobachtet. Wie die anderen Teilnehmer ist sie begeistert: „Dass ich so einen Spaß dabei habe, hätte ich nicht gedacht“, sagt die Husumerin, die sonst Motorrad fährt.

Anfangs sind die Anfänger noch etwas vorsichtig. Die ersten Meter in den 88-Kilometer-pro-Stunde schnellen Fahrzeugen sind holprig. „Wenn man die Bremse nur antippt, steht der Wagen schon“, beobachtet Ulli Scholz. Auch die Lenkung ist zunächst ein wenig gewöhnungsbedürftig. Jeder Hubbel und Windstoß ist zu spüren. Deswegen mahnt der Inhaber und Tour-Guide. Jan Bödecker, vor der Fahrt: „Habt immer beide Hände am Steuer.“

Die Fahrzeuge haben 13,6 PS, einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Theoretisch können die Hot Rods auch rückwärts fast 90 Kilometer pro Stunde zurücklegen. „Die Fahrzeuge verbrauchen vier Liter auf 100 Kilometern. In den Tank passen genau vier Liter“, erklärt Bödecker. Deswegen werden die Hot Rods auch nach jeder Fahrt aufgetankt.

Die Fahrzeuge werden in Norderstedt in Eigenanfertigung produziert. „15.000 Euro kostet eins davon“, weiß Sandro Meier. Der 37-Jährige ist ebenfalls Tour-Guide .

Die Teilnehmer werden während der Hafentage in ihren Wagen zum Fähranleger nach Nordstrand und wieder zurückgeführt. „Diese Strecke wurde uns von der Stadt vorgegeben“, sagt Meier. Mit maximal sechs Personen starten die Touren noch bis einschließlich Sonntag von 12 bis 20 Uhr alle eineinhalb Stunden ab dem Husumer Rathaus. Danach können sie wieder täglich in Flensburg gebucht werden.

Treffpunkt ist immer eine Viertelstunde vor Abfahrt am Rathaus. Nach dem Papierkram und einer kurzen Einweisung geht es los. Mitfahren darf jeder der mindestens 18 Jahre alt ist und einen PKW-Führerschein vorweisen kann. „Und bei uns gilt 0,0 Promille“, betont der Besitzer. Der einstündige Ausflug kostet 49 Euro.

von Anna Rüb

erstellt am 05.Aug.2017 | 08:00 Uhr