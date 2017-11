Apotheken-Sterben : In der Region schwinden die Apotheken

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Irgendwie passt das nicht ins Bild: Während die Menschen immer älter werden, Krankheiten zugleich immer besser bekämpft werden können und damit der Bedarf an Medikamenten stetig wächst, reduziert sich die Zahl der Apotheken im Land weiterhin auf besorgniserregende Weise. In kaum einer anderen Branche ist dieses Phänomen zu beobachten, dass bei steigender Nachfrage die Zahl der Verkaufsstellen immer weiter zurückgeht. Seit 2009 ist jede zehnte Apotheke in Schleswig-Holstein verschwunden (wir berichteten).

Um diese Entwicklung zu verstehen und Ideen für Lösungsansätze zu sehen, ist ein tiefer Einstieg in die Materie nötig. „Dieses Thema ist für mich so komplex, das kann und mag ich nicht mit ein paar Sätzen beantworten“, teilte eine Apothekerin aus dem Umland auf Anfrage unserer Zeitung mit. Eine Einstellung, die der Inhaber der Mildstedter Lamberti-Apotheke nachvollziehen kann: „Da gibt es so viel zu bedenken, und leider ist in den Medien auch schon zu oft falsch oder zu oberflächlich über dieses Thema berichtet worden“, sagt Jonas Friedrichson.

Trotzdem möchte er sich äußern, denn: „Es betrifft uns definitiv“, sagt er mit Blick auf die Schließung der Schloss-Apotheke und der Doc Morris-Apotheke in Husum Ende 2014, für die ebenso wenig Nachfolger gefunden werden konnten wie für die Nordstrander Stern-Apotheke: „Für junge Pharmazeuten ist die Zukunftsperspektive ausgesprochen schwierig zu beurteilen und derzeit noch mit vielen offenen Fragen behaftet.“

Ein Knackpunkt sei dabei das Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofes aus dem Jahr 2016, nach dem sich EU-ausländische Versandapotheken bei der Lieferung rezeptpflichtiger Arzneimittel nach Deutschland nicht an die hier geltende Preisverordnung halten müssen. Mit der Folge, dass gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen, die regelmäßig die gleichen und leider oft auch teuren Medikamente benötigen, die rabattierte Onlinebestellung bei einer Versandapotheke eine große Verlockung, wenn nicht sogar eine finanzielle Notwendigkeit darstelle.

Ganz wesentlich sieht der Apotheker in diesem Kontext die Erfüllung der Gemeinwohlpflichten seines Berufsstandes vor Ort: „Wir leisten nachts, am Wochenende und an Feiertagen den Notdienst und versorgen die Patienten bei Bedarf mit individuell hergestellten Rezepturen“, erklärt der Mildstedter und weist dabei auch auf das Problem der Arzneimittelsicherheit hin: „Auch nicht kühlpflichtige Arzneimittel dürfen nur bei maximal 25 Grad gelagert und transportiert werden. Versandapotheken verschicken solche Pakete jedoch ohne Kühlung, so dass empfindliche Arzneien auf dem langen Transport nicht selten starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, die ihre Wirkung beeinträchtigen oder zunichtemachen können. Verhängnisvollerweise sieht man das einer Tablette aber nur in den allerseltensten Fällen an. Auch aus diesen Gründen brauchen wir die fachkundige Beratung vor Ort“, meint er.

Grundsätzlich sieht er die Probleme aber nicht beim Kunden, der online bestellt, sondern bei der Politik, wobei es aus seiner Sicht fatal wäre, auch in Deutschland beim Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten Rabattierungen zuzulassen. „Das würde den starken wirtschaftlichen Druck, unter dem viele Apotheken gerade auf dem Land heute schon leiden, weiter verstärken“, so seine Befürchtung. „Wir beobachten derzeit aufmerksam die Sondierungsgespräche der Parteien und hoffen, dass sich da sehr bald etwas tun wird. Gerade hier in der Region brauchen wir eine flächendeckende Versorgung der Patienten nicht nur mit Ärzten, sondern auch mit fachkundigen Apothekern, die dann aber auch eine zeitgemäße Vergütung erhalten müssen“, fasst Jonas Friedrichson zusammen.

Abgesehen davon sieht er sich und seine Berufskollegen in der Pflicht, auch selbst nach Lösungen zu suchen, um das Bild des Apothekers und seine Relevanz zu stärken. Dazu gehört zum Beispiel, das Angebot um Produkte aus dem Gesundheits- und Ernährungsbereich zu erweitern, zu bestimmten Themen Kurse und Veranstaltungen anzubieten und die Beratung insgesamt weiter zu intensivieren. Diese Alternativen gibt es teilweise auch schon, doch insgesamt seien dem Apotheker heute noch zu sehr die Hände gebunden, nach eigenem Ermessen und zugleich wirtschaftlich klug zu agieren, vor allem durch die zunehmende Bürokratisierung.

Derzeit, so berichten Kollegen, würden bereits kleinste Formfehler wie etwa der abgekürzte Vorname eines Arztes auf dem Rezept dafür sorgen, dass die Krankenkassen die Kosten eines korrekt abgegebenen Arzneimittels nicht erstatten. Heißt im Umkehrschluss, dass der Apotheker nicht nur keinen Lohn erhält, sondern nicht einmal den Einkaufspreis des Artikels erstattet bekommt.

Aber auch, wenn die Bedingungen zunehmend schwieriger werden – ans Aufgeben denkt Friedrichson nicht.