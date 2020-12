Zeugen gesucht : Immer wieder Vandalismus am Jugendzentrum Bordelum

Die Liste der seit dem Sommer registrierten Schäden ist lang. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

13. Dezember 2020, 16:09 Uhr

Bordelum | Seit dem Sommer dieses Jahres kommt es am Bordelumer Jugendzentrum wiederkehrend zu Sachbeschädigungen am bzw. ums Gebäude herum.

Farbschmierereien

Die Liste ist lang: Mehrfach mit Farbe beschmiert wurden das Namensschild „Jugendzentrum“ über dem Haupteingang. Ebenso eine Außenlampe sowie der Boden des Eingangsbereiches, eine auf der Gebäuderückseite stehende Hollywoodschaukel und eine Bank. An der Schauke verschwand ein Karabinerhaken, das Türschluss an der Eingangstür wurde mit Kleber unbrauchbar gemacht, der Briefkasten am Eingangsbereich beschädigt.

Anzeige erstattet

Auf Grund der Summe der Einzeltaten und, weil sich die Schäden mittlerweile auf mehrere hundert Euro belaufen, haben der Bürgermeister Bordelums sowie die Leiterin des Jugendzentrums Strafanzeige bei der Polizei erstattet.

Kurios: Bei der Beschädigung des Briefkastens haben die bzw. der Täter einen grünen Froschkönig auf das Gehäuse geklebt. Er könnte vermutlich einen Hinweis auf die Täter geben.

Der ehemalige Besitzer sowie Zeugen der Sachbeschädigungen werden gebeten, sich mit der Polizei Bredstedt in Verbindung zu setzen (04671/4044900).