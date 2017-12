Poppenbüll : Immer mehr kaputte Straßen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Über den Zustand und den Ausbau der Straßen im Gemeindegebiet von Poppenbüll referierte Bürgermeister Kurt Eichert in der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung. „Wie wir dieses Jahr feststellen, haben wir Wasser ohne Ende“, sagte der Gemeindechef, „und hinzu kommt, dass wir verstärkt mit Bisamratten zu tun haben.“ Das habe dazu geführt, dass die Festigkeit der Straßen nicht mehr gegeben sei. „Zudem fahren dort größere und schwerere Fahrzeuge. Man will es den Landwirten ja nicht untersagen, dort hinzukommen, wo sie hinwollen. Aber es fahren hier Fahrzeuge durch, die haben 40 Tonnen Gewicht – darauf sind unsere Straßen doch gar nicht ausgelegt.“ Zudem müssten für diese sehr großen Fahrzeuge Straßen verbreitert werden. Dazu wiederum müsse Land aufgekauft werden. Kurt Eichert: „Damit würden wir den Landwirten keinen Gefallen tun, weil ihnen das Land dann ja fehlt.“ Dieses Thema werde die Gemeindevertretung noch Jahre beschäftigen. Jährlich gebe sie viel Geld für Straßenunterhaltung aus. „In diesem Jahr bin ich mit den Straßenausbesserungsarbeiten überhaupt nicht zufrieden; es ist vieles nicht gemacht worden. Daneben gibt es Gräben, die verschilft sind – dadurch kommt das Wasser gar nicht an den Sielzügen an. Es ist unsere Pflicht, Gräben und Durchlässe freizuhalten – sonst saufen wir ab.“

Um die Entwässerung ging es auch in einem Brief von Bürgermeister Kurt Eichert an alle Grundstücks-, Haus- und landwirtschaftlichen Flächen-Besitzer sowie deren Pächter und Mieter. Darin erinnerte der Gemeindechef seine Einwohnerschaft daran, dass „die zunehmende Durchnässung der Flächen nicht nur durch Witterungsverhältnisse bedingt ist, sondern auch durch die nicht mehr freien Durchläufe unter den Zufahrten zu den landwirtschaftlichen Flächen und Wohngrundstücken“. Sollten diese Versäumnisse nicht behoben werden, so erfuhr der Bürgermeister auf der Deichschau, dann sehe man sich gezwungen, die Arbeiten von Amts wegen durchzuführen und den Betroffenen in Rechnung zu stellen. Soweit aber müsse es doch nicht kommen, schrieb der Bürgermeister und appellierte: „Bitte kommen Sie ihren Verpflichtungen nach. Auch wir als Gemeinde werden verstärkt unseren diesbezügliche Verpflichtungen nachkommen.“

Zudem erinnert Eichert in dem Schreiben, „dass Zweige von Hecken und Bäumen mindestens 75 Zentimeter von der Fahrbahnkante entfernt sein müssen“. In der Gemeindevertreter-Sitzung ging Kurt Eichert angesichts vieler anwesender Einwohner auch noch einmal auf das Thema ein.

Eine Einwohnerin beklagte sich dann bitter über die Raserei auf der Dorfstraße und auf dem St.-Johanniskoog-Ring. Dazu der Bürgermeister: „Ich hatte vor zwei Wochen im Amt nachgefragt. Die Angelegenheit läuft. In besagtem Gebiet haben sich in den vergangenen Jahren drei oder vier Unfälle ereignet.“ Auf Nachfragen hinsichtlich der Zweitwohnungssteuer sagte der Bürgermeister: „ Man kann streiten darüber, ob das sinnvoll ist oder nicht.“ Auf die besorgte Nachfrage eines anderen Einwohners „Geht dieses Geld irgendwo unter?“ signalisierte der Bürgermeister: „Es wird in der Umkehr auch für die Gemeinde verwandt.“ Dazu Gemeindevertreterin Gabriele Frauen-Berens: „Wir sind ja sozusagen eine notleidende Gemeinde. Ein Posten ist die Feuerwehr, die ja auch die Zweitwohnungsbesitzer mit bedient.“ Auch für den Erhalt des Spielplatzes und des Dorfplatzes werde das Geld mitverwendet, sagte die Gemeindevertreterin. An dieser Stelle hakte der Bürgermeister ein: „Unser Spielplatz vermittelt einen guten Eindruck. Es erfolgt eine monatliche Begehung durch das Amt, und wir kontrollieren auch seitens der Gemeinde jede Woche.“

Im Hinblick auf seine Teilnahme an der Deichschau Ende Oktober sagte Kurt Eichert: „Sie sind in gutem Zustand. Zur Erhöhung braucht man aber noch Klei- oder Lehmboden. Woher der kommen soll – darüber wird es noch sehr viele Diskussionen geben.“ Zur „zweiten Deichlinie“ erklärte der Bürgermeister: „Ich bin bedingt zufrieden, will ich mal sagen. Immer noch können wir die Stellen sehen, wo Dachs und Fuchs gebuddelt haben.“