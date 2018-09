Garding : Immer im Einsatz für die Musik

Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es den Orgelbauverein St. Peter-Ording – das wird mit einem großen Konzert in der St. Peter-Kirche gefeiert.

von Stephan Bülck

18. September 2018, 16:54 Uhr

Mit der „Petite messe solennelle“ von Gioachino Rossini feierte der Verein zur Förderung und Pflege der Kirchenmusik – Orgelbauverein St. Peter-Ording sein 25-jähriges Bestehen.

Schon in ihrem Gründungsjahr 1993 haben sich die Mitglieder des Orgelbauvereins so einigen Herausforderungen gestellt. Dazu gehörte, die 1971 erbaute Kemper-Orgel durch die heutige Lobback-Orgel zu ersetzen. Jene hatte durch das benachbarte Glockenwerk im Dachstuhl der St. Peter-Kirche gelitten und befand sich in einem technisch desolaten Zustand.

Die Gründer des Vereins, allen voran der damalige Oldensworter Pastor Hans Friedrich Jensen und der neue Kantor Christoph Jensen in St. Peter-Ording, heute Kirchenmusikdirektor und seit Beginn zweiter Vorsitzender des Fördervereins, hatten zugleich weitsichtig die Förderung der Kirchenmusik in der Satzung des Vereins verankert. Pastor Jensen hatte Erfahrungen mit Orgeln: Er war nebenamtlich auch Organist und Begleiter der Bauten der Paschenorgel in Tönning und der Orgel in Oldenswort gewesen.

Da sowieso wegen Schwammbefalls der Balken in der Kirche notwendige Reparatur-Arbeiten anstanden, kam es sechs Jahre später dann auch schon zum Bau der Orgel, die dank des Vereins und des Engagements seines Vorsitzenden Hans-Friedrich Jensen gleich bezahlt werden konnte. Seitdem gibt es auch wieder einen Glockenturm auf dem Friedhof.

Vielfältige ehrenamtliche Arbeit ist seitdem von vielen geleistet worden. So hat etwa Pastor Hans Peter Honecker als erster Vorsitzender von 2002 bis 2016 unermüdlich die kirchenmusikalische Arbeit vorangetrieben und unterstützt. Nur so konnte Kirchenmusik auf hohem Niveau und in der seitdem dargebotenen Vielfalt ermöglicht und finanziert werden. Unter der künstlerischen Leitung von Christoph Jensen ist es zudem in besonderer Weise gelungen, Kirchenmusik und überhaupt Musik in der Kirche als unabdingbaren Teil des kulturellen Lebens weit über die Gemeindegrenzen und Eiderstedts hinaus zu etablieren.

Davon berichtete Ulla Reuter-Manß, seit 2016 Vorsitzende des Vereins, beim Empfang im evangelischen Gemeindehaus. Sie begrüßte in der großen Gästeschar unter anderem Pastorin Regine Boysen und Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf. In ihren Grußworten betonten beide die beispielhafte Arbeit des Vereins. Christoph Jensen setze immer wieder neue und überraschende Impulse, sagte die Pastorin und fügte hinzu: „Das konnten wir heute Abend erleben.“ Dazu zitierte Reuter-Manß den Leitspruch des Vereins: „Wenn viele mitwirken, kann vieles bewirkt werden.“

Das galt besonders für die zu Beginn der Jubiläumsfeier in der Kirche St. Peter dargebotene Interpretation der „Petite messe solennelle“ von Gioachino Rossini (1792-1868). Das war eine echte Herausforderung an das Ensemble, hatte der Komponist zu seiner Zeit doch selber gesagt: „Das ist keine Kirchenmusik für euch Deutsche, meine heiligste Musik ist doch nur immer semi seria (teils heitere, teils ernste Opernmusik)“. Schließlich gilt Rossini als einer der bedeutendsten Opernkomponisten des Belcanto. Mit seiner „kleinen feierlichen Messe“ hat er ein besonderes Stück Kirchenmusik geschaffen. Chor und Solisten meisterten das Werk zusammen mit Adam Svoren am Klavier – nicht nur das von ihm gespielte Offertorium „Prélude religieux“ beeindruckte – auch Sebastian Schwarze-Wunderlich unter der Leitung von Christoph Jensen. Julia Henning (Sopran), Stephanie Klein (Alt), Stephan Zelck (Tenor) und Andreas Pruys (Bass) sangen sich in die Herzen der Zuhörer in der mehr als nur voll besetzten Kirche. Ihr Lohn war ein begeistertes Publikum und anhaltender Beifall.