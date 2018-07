Bredstedt : Im Tretboot ganz vorne dabei

Beim sportlichen Auftakt zur Sommertour am 21. Juli auf dem Marktplatz siegt die Mannschaft des Amtes Mittleres Nordfriesland.

von Stephan Bülck

12. Juli 2018, 15:00 Uhr

Johanna Christiansen, Dr. Bernd Meyer und Christian Schmidt begeisterten das Büsumer Publikum zum Auftakt der NDR-Sommertour. Die drei waren in ihren Funktionen als stellvertretende Amtsvorsteherin, Amtsdirektor sowie als Bredstedts Bürgermeister in den Küstenort gereist, um die Region Mittleres Nordfriesland zu repräsentieren. Sie starteten beim Tretbootrennen gegen Teams aus den weiteren fünf Standorten des diesjährigen Spektakels. Mit großem Erfolg: In zwei spannenden Läufen sicherte sich das Trio aus Bredstedt den Sieg – gemeinsam mit den Konkurrenten aus Itzehoe durchfuhren sie die gedachte Ziellinie im Wattenmeer vor Büsum.

„Es war durchaus eine sportliche Herausforderung, wir haben alles gegeben“, sagte Dr. Bernd Meyer nach getaner Arbeit. Er und Christian Schmidt hatten zuvor kräftig in die Pedalen des Boots getreten und sich zweimal gegen starken Wind und Wellen behauptet. Auch Johanna Christiansen wirkte im Anschluss an die Wettfahrten abgekämpft. Lautstark hatte sie ihre beiden Fahrer während der rund zweieinhalbminütigen Runden im Takt gehalten und zugleich eine Nordfriesland-Fahne und ein Ortsschild mit der Aufschrift „Amt Mittleres Nordfriesland“ in den Wind gereckt.

Der Lohn für die beiden Gewinnerteams war ein Vorsprung für das Sommertour-Finale am 25. August im „Hansa-Park“, wo die fünf teilnehmenden Orte Itzehoe, Hörnum, Norderstedt, Lauenburg und Glinde sowie das Amt Mittleres Nordfriesland erneut gegeneinander antreten. Zudem teilen sich die Sieger eine Schifffahrt mit der Reederei Rahder für 180 Personen.

Anlässlich des zehnten Amtsgeburtstags kommt dieSommertour am Sonnabend (21.) , ins Mittlere Nordfriesland. Mit dabei sind ab 18 Uhr auf dem Bredstedter Marktplatz die Gruppe Stanfour. Die Stadtwette – in diesem Fall die Amtswette – wird auf N3 sowie im Rundfunk übertragen. Alle Gemeinden des Amtsgebiets werden in dieser Wette vorkommen. Auch hier ist selbstverständlich lautstarke Unterstützung gewünscht. Der Eintritt ist frei.