Übung in Husumer Klinik : Im Notfall muss jeder Handgriff sitzen

Als der Rettungswagen vor der zentralen Notfallaufnahme der Klinik Husum vorfährt und der Notarzt die Patientin in die Hände des Ärzteteams der Klinik übergibt, ist nur sehr wenigen Eingeweihten bekannt, dass der offene Beinbruch und die inneren Verletzungen, die sich die „Patientin“ durch einen Fenstersturz zugezogen hatte, nur fingiert sind. Ordnungsgemäß hatte der behandelnde Notarzt der Rettungswagen-Besatzung die Patientin in der Zentralen Notfallaufnahme (ZNA) als „Polytrauma“ angekündigt. Darunter verstehen Mediziner mehrfache, an verschiedenen Körperregionen gleichzeitig aufgetretene Verletzungen in lebensbedrohlichem Ausmaß.

Die Kliniken Husum und Niebüll verfügen jeweils über ein zertifiziertes Polytrauma-Zentrum, das diesen Verletzten die erforderliche kompetente Hilfe bietet. Polytrauma-Patienten stellen eine besondere Herausforderung dar; vorgegebene Qualitätsstandards sind zu beachten, macht das Klinikum Nordfriesland dazu deutlich.

Aufgrund der Komplexität der Versorgungsabläufe dieser Patienten werden in unregelmäßigen Abständen unangekündigte Übungen absolviert – so auch an diesem Morgen in der Klinik Husum. Für den Testlauf hatte sich eine Mitarbeiterin des Klinikums bereit erklärt, das Unfallopfer zu spielen. Unter Verwendung von Knetmasse und viel rotem Farbstoff wurden die Verletzungen täuschend echt präpariert. Dieser Einsatz wurde gemeinsam mit dem Rettungsdienst Nordfriesland so realistisch wie möglich vorbereitet, so dass die Übung authentisch ablaufen konnte.

Nach Anmeldung der Patientin durch den Rettungsdienst löste die diensthabende Pflegekraft in der ZNA umgehend einen Sammelruf an das erforderliche Ärzteteam mit allen weiteren notwendigen Fachkräften und Fachabteilungen aus. Danach erfolgte die Vorbereitung des „Schockraums“ (Reanimationsraum) in der Notaufnahme für die Erstversorgung der schwerverletzten Patientin. Alle Arbeitsschritte sind dabei zu dokumentieren. Eine spezielle Handlungsvorschrift im Schockraum regelt das medizinische Vorgehen. Um sehr schnell und auf bestmögliche Weise die vielfältigen Verletzungen wirksam behandeln zu können, durchläuft der Patient das Konzept des sogenannten Polytrauma-Managements mit festgelegten Phasen der Versorgung.

Während der Übung waren die Mitarbeiterinnen aus dem Qualitätsmanagement des Klinikums Nordfriesland sowie der Schnittstellen-Koordinator zwischen Klinikum und Rettungsdienst unter einem Vorwand vor Ort und nahmen alle Abläufe und deren Dokumentation unter die Lupe. Dabei erwies sich das Polytrauma-Team der Klinik Husum einer Mitteilung zufolge „auch dieses Mal erwartungsgemäß als sehr professionell und eingespielt: Kritische Zeitvorgaben wurden eingehalten und nennenswerte Abweichungen von den Standards gab es keine“. Diese Übungen sind nach Aussagen der Verantwortlichen sehr wichtig, da Fehler, die hier auftreten könnten, sich künftig gut vermeiden lassen.

„Das Unfallopfer hätte im Echtbetrieb alle Chancen zur kompletten gesundheitlichen Wiederherstellung“, so die erfreuliche Feststellung des Team-Leiters Dr. Benjamin Hofbauer, Oberarzt der Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie der Husumer Klinik.

erstellt am 05.Sep.2017 | 10:00 Uhr