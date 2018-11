Neues Rettungsteam in Mildstedt : Im Notfall kommt das Amt

Als erstes Amt im Land will Nordsee-Treene ein First-Responder-Team zusammenstellen – als neues Glied in der Rettungskette. Es wird mit 80 Einsätzen im Jahr gerechnet.

von Helmuth Möller

06. November 2018, 17:13 Uhr

Einige Feuerwehren im Land und auch die DLRG in St. Peter-Ording stellen sie schon: die sogenannten First Responder. Es sind ehrenamtliche Rettungskräfte, die in Notfällen gezielt lebenserhaltende Basismaßnahmen durchführen, bis der Rettungsdienst vor Ort ist. Stefan Bohlen, neuer Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Nordsee-Treene, schlägt nun einen solchen Einsatz auch im Amtsgebiet vor, es wäre damit das erste im Land, das ein solches Team stellt. Er präsentierte seine Idee in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Er kennt sich aus, denn er hat schon im Rettungsdienst gearbeitet.

In einem Vortrag ging er auf die Hintergründe ein. „Lebensrettung ist per Landesgesetz den Kreisen und kreisfreien Städten übertragen“, so Bohlen. In Nordfriesland übernimmt der Kreis den Rettungsdienst mit eigenem Personal und eigenen Rettungswagen (RTW). Eine Ausnahme bildet Sylt, dort ist das DRK als sogenannter „Dritter“ mit der Durchführung beauftragt. Im Umkreis von Husum kommen die Rettungswagen aus der Wache an der Schleswiger Straße, das Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) ist am Klinikum stationiert. Hilfsweise können die Teams der Wachen Högel und Tönning nachrücken, wie Bohlen erläuterte. Immer wieder gibt es jedoch Situationen, bei denen die Rettungswagen zeitgleich unterwegs sind und sich weitere Notfälle ereignen. Im Idealfall sollen die Rettungskräfte in 90 Prozent der Einsätze innerhalb der Zwölf-Minuten-Hilfsfrist vor Ort sein. Doch bei mehreren gleichzeitigen Notfällen könne es zu Engpässen kommen.

Im April gab das – für den Rettungsdienst originär zuständige – Sozialministerium einen Index für die elf Landkreise und vier kreisfreien Städte heraus. Grundlage sind die Berechnungen des Jahres 2016. Erkennbar ist dort, dass die Einsatzorte in Nordfriesland in 79,53 Prozent der Einsätze innerhalb dieser Hilfsfrist erreicht wurden. Hinter dem damals auf Platz 14 rangierenden NF-Rettungsdienst lag nur noch der Kreis Schleswig-Flensburg mit 79,10 Prozent. Im Vergleich von 2016 zu 2017 ist die Quote allerdings auf 79,29 Prozent gesunken. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass von den zwölf Minuten der Hilfsfrist im besten Falle zwei für die Abfrage, die Alarmierung und die Statusmeldung „Fahrzeug auf Funk“ abgehen. „Aber das ist dann schon sehr sportlich“, gab Bohlen zu bedenken. In der Realität verblieben fast immer weniger als die errechneten zehn Minuten für die Anfahrt. Und: Wenn das Fahrzeug beispielsweise vor einem Hochhaus angekommen ist, beginnt ja noch keinerlei Rettungsmaßnahme am Patienten, der womöglich in der fünften Etage liegt. Auch andere – nicht an einer Straße liegende Unfallorte – bedingen weitere zusätzliche Minuten. Nach seinen Ausführungen schloss Bohlen mit den Worten: „Es sind zum Teil Wartezeiten von 30 Minuten vorgekommen. Beim Herzstillstand sind nach sieben Minuten schon Hopfen und Malz verloren.“

Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist der Einsatz von First Respondern. Stefan Bohlen dazu: „Der Kreis Nordfriesland würde dem Amt einen Radius von zwölf bis 15 Minuten zusprechen. Die Ausbildung der Sanitäter und ein Reanimationstraining würden gewährleistet sein.“ Als erste Amtshandlung platzierte er einen Notfallrucksack in seinem Dienstzimmer. Aktuell haben sich fünf Amts-Mitarbeiter für die Einsätze gemeldet – inbegriffen der LVB. Sie sollen dann nach Möglichkeit zu zweit los. Diese auf freiwilliger Basis eingesetzten Mitarbeiter stünden während der Dienstzeit von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung, die Mitarbeiter sind versicherungsmäßig abgesichert. Bohlen schätzte die Anzahl der jährlichen Einsätze auf 80, die Einsatzdauer würde eine Stunde nicht übersteigen. Genutzt werden könnte sein Dienstfahrzeug. Blaulicht der neuesten Generation und akustisches Martinshorn sind bereits vorhanden. Zusätzliche Kosten für Rettungsjacken, ergänzende Ausrüstung und Ausbildung berechnete Bohlen mit 5500 bis 5900 Euro.

Es folgte eine einstündige Diskussion, an deren Ende 12 der 15 anwesenden Ausschussmitglieder für eine zweijährige Erprobung votierten. Nun muss der Amtsausschuss endgültig beschließen.