Corona in Nordfriesland : Im Kampf gegen Corona und Omikron: Freier Impftermin am Sonnabend in Tönning

19. Januar 2022, 15:58 Uhr

Die Corona-Zahlen steigen und steigen in Nordfriesland. Hygiene-Maßnahmen und vor allen Dingen Impfen werden zur Vorbeugung empfohlen. Am Sonnabend kann sich jedermann in Tönning impfen lassen.

Die orthopädische Praxis von Dr. med. Thomas Georgi steht am Sonnabend (22. Januar) für eine Corona-Impfung ohne Termin zur Verfügung. Geöffnet ist in der Selckstraße 2 dafür in der Zeit von 9 bis 14 Uhr.

Zielgruppe sind Personen ab zwölf Jahren. Verimpft werden die Impfstoffe Biontech für Personen bis 30 Jahren. Für Personen über 30 steht der Impfstoff von Moderna zur Verfügung.