Schulsozialdienst in Husum : Im Einsatz für Schüler und Lehrer

Husum | Das Leben an Schulen besteht nicht bloß aus Lehren und Lernen, sondern aus einer Fülle sozialer Beziehungen. Damit die so harmonisch und effektiv wie möglich gestaltet werden, gibt es in Husum den Schulsozialdienst.

Ein halbes Dutzend Fachkräfte, vor allem Pädagogen mit viel Erfahrung und einer guten Vernetzung im hiesigen Sozialraum, kümmern sich um das Zusammenwirken aller Beteiligten.

Das beim Diakonischen Werk angestellte Team unter der Leitung von Ulf Brodersen bilanziert einmal pro Jahr vor den Mitgliedern des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport seine Arbeit.

Nach Aussagen der Mitarbeiter will die Sozialarbeit an Schulen vor allem Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung begleiten, Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken und Lehrkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit unterstützen. Sie bieten Einzelberatungen, sozialpädagogische Gruppenarbeit in Klassen und Kleingruppen und offene Angebote für Jugendgruppen. Dafür wurden als Beispiel Ausflüge zum Drachensteigen genannt.

Richtschnüre für die Arbeit bilden der Bedarf und die Wünsche der Schulleitungen, die in wöchentlichen Besprechungen gemeinsam ausgelotet werden. Dabei werden die Mitarbeiter auch in die Diskussion einbezogen, die beim Wechsel von der Grundschule zu weiterführenden Schulen aufkommen.

Auf Nachfrage aus dem Ausschuss bestätigten die Sprecher, dass durchaus auch mal im einzelnen überlegt werde, welche Schüler in einer Klasse zueinander passen.

Die Experten des Diakonischen Werks werden überdies zu Rate gezogen, wenn es um die Frage geht, was für Schulschwänzer die beste Lösung ist. Sobald sogar das Wohl eines Kindes gefährdet scheint, greift ein fester Leitfaden, an dem sich alle Beteiligten orientieren.

Das Team bildet zudem Streitschlichter aus, die im Alltag für einen friedlichen Umgang an den Schulen sorgen. Tiefer greift eine Ausbildung zu Konfliktlösungslotsen. Überhaupt ist eine Kernkompetenz der Fachleute, anderen bei der Lösung von Konflikten behilflich sein zu können.

Die Mitarbeiter greifen bei ihren Aufgaben stets auch zurück auf die Einrichtungen des Diakonischen Werks – beispielsweise das Psychologische Beratungszentrum und das Kinderschutzzentrum in Husum. Ulf Brodersen betont: „Unsere Angebote sind vertraulich, freiwillig, kostenlos und auf Wunsch anonym.“

Nach Auskunft von Axel Fischer, der seitens der Verwaltung die Sitzung des Ausschusses begleitete, hat die Stadt Husum für die Schulsozialarbeit im laufenden Jahr 336 000 Euro veranschlagt.

An Zuschüssen vor allem aus Bundesmitteln sind 110 000 Euro eingeplant. Als Schulträger stellt die Stadt diese Angebote allen rund 3650 Schülern an sieben Schulen zur Verfügung.

Die Mitarbeiter sind Peter Tellmann (Hermann-Tast-Schule), Marwin Heed (Theodor-Storm-Schule), Torben Albrecht (Gemeinschaftsschule Nord), Jessica Thomsen, unterstützt von Selda Cavdar (Ferdinand-Tönnies-Schule), Katharina Albrecht (Bürgerschule) und Florian Christiansen (Klaus-Groth-und Iven Agßen-Schule).