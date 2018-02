Soziales Engagement : Im Einsatz für die ältere Generation

Frisch geschulte Seniorenbegleiter der Malteser berichten über das privat und beruflich erfüllende Ehrenamt.

21. Februar 2018, 14:00 Uhr

Einmal mehr scheint sich zu bestätigen, dass ein erfüllendes Ehrenamt auch positive Effekte auf das berufliche und familiäre Leben der Freiwilligen haben kann. Jedenfalls äußern sich in diesem Sinne die in den vergangenen Monaten von den Maltesern geschulten Seniorenbegleiter im Gespräch mit den Husumer Nachrichten. Ein Artikel im November über den Start des Projektes hatte rund ein halbes Dutzend Frauen auf den Plan gerufen. Wie Britta Rathje aus Witzwort, die nach ihrer Zeit im Einzelhandel und der Erziehung ihrer Kinder nach einer neuen Herausforderung sucht. „Ich stellte fest, dass ich zu viel Zeit habe – und das hier ist genau das Richtige für mich“, sagt die 42-Jährige. Im eigenen Dorf verstehe sie sich gut mit Älteren und freut sich nun auf die Gespräche bei ihren Einsätzen im Besuchs- und Begleitdienst. Nachdenklich fügt sie hinzu: „Ich selbst möchte im Alter ja auch nicht allein sein.“

Sharon Gabriel (59) hatte ohnehin schon eine Fortbildung in der Alltagsbegleitung für Menschen mit Demenz absolviert und möchte jetzt parallel die Suche nach einer neuen beruflichen Aufgabe mit dem Angebot zum Ehrenamt bei den Maltesern verknüpfen. Die Erfahrungen ließen sich „mit Sicherheit“ beruflich wie privat nutzen. Selbstbewusst sieht sie ihr Alter als Vorteil. Die Reife helfe ihr im Umgang mit betagten Menschen, vermutet sie. „Also wenn, dann jetzt.“ Auch Sabine Dunker (52) war schon geraume Zeit auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Aufgabe. Als sie von dem ersten Info-Abend las, war ihr sofort klar, dass es das Richtige für sie ist. Sie war bereits am früheren Wohnsitz in Hamm/Westfalen in der Betreuung von Senioren tätig.

Petra, die nicht mit vollem Namen genannt werden möchte, hat bereits in Kliniken und Heimen Senioren begleitet, besucht andere privat, engagiert sich in Gedächtnistraining, lebt Nachbarschaftshilfe und hat Erfahrungen in der Begleitung Sterbender. Für sie zählt vor allem eines: „Die Uhr scheint stehenzubleiben, wenn man sich für einen anderen Zeit nimmt.“

Alle in der Gruppe haben inzwischen Schulungen in Erster Hilfe und die bei den Maltesern übliche Helfer-Grundausbildung absolviert. Sandra Lübcke (36), die als Koordinatorin die Fäden zusammenhält, betont, dass sie nun dieses Angebot der Malteser öffentlich bewerben könne. Die Seniorenbegleiter unterstützen mit Hausbesuchen, Hilfe bei Alltagsproblemen, beim Ausfüllen von Anträgen, Begleitung zu Ärzten, Behörden und zu Freizeit- und Kulturveranstaltungen. Pflegetätigkeiten seien ausdrücklich ausgenommen, weil dies bei ambulanten oder stationären Einrichtungen in guten und professionellen Händen sei. All diese Einrichtungen seien eingeladen, das niedrigschwellige Angebot der Malteser anzunehmen. Es gelte mit dem Projekt genau die Lücke zu schließen, die oft bleibt: die persönliche Zuwendung im Tagesverlauf der älteren Menschen.

Sandra Lübcke gibt einen Blick ins eigene Familienleben frei: Ihre Oma sei dement, ihr Opa lebe mit ihrem Onkel unter einem Dach, sei aber öfter außer Haus – und das alles 900 Kilometer entfernt im Süden der Republik. Da diene das Projekt dazu, ihrer eigenen Verantwortung für die ältere Generation trotzdem gerecht zu werden – und wenn das jetzt mit hiesigen Senioren geschehe. Sie steht in ihrem Studium zur Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen kurz vor dem Abschluss und will sich zur Demenzbetreuerin fortbilden.

Da knüpft Diözesanreferent Thomas Kleibrink aus Hamburg an, der den Anstoß für die Husumer Initiative gegeben hatte. Gerade in der Arbeit mit Dementen komme es oft zu berührenden Erlebnissen. Beispielsweise habe sich der Einsatz von Hunden bewährt. Beim Streicheln der Tiere kämen oft verschüttete Gefühle wieder hoch und über Wochen wortlos gebliebene Senioren drückten plötzlich eigene Erinnerungen an Hunde aus. Kleibrink, der nach Arbeit in der Pharmazie Theologie studierte und Diakon geworden ist, schließt mit einer grundsätzlichen Bemerkung zum Ehrenamt im Allgemeinen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens hielten viele für schwierig zu beantworten. Beeindruckt sei er von einer Kurzfassung gewesen: „Lieben und geliebt werden – in welcher konkreten Ausformung auch immer.“