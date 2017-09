Arbeitsmarkt : Im August 180 Arbeitslose mehr als im Juli

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreisgebiet im August zwar weiter zurückgegangen – um 122 (minus 2,3 Prozent) auf 5262. Allerdings meldet die Flensburger Arbeits-Agentur für Nordfriesland im Vergleich zum Vormonat Juli einen Anstieg um 180 (plus 3,5 Prozent).

„Dieser Anstieg gegenüber dem Juli kommt für uns aus drei Gründen nicht überraschend: Erstens stellen die Betriebe üblicherweise erst nach den Sommerferien neues Personal ein. Zweitens haben sich im August noch – wie im Vormonat – junge Fachkräfte arbeitslos gemeldet, die nach ihrem Ausbildungsabschluss nicht übernommen wurden. Drittens suchen weitere Geflüchtete, die ihre Integrations- und Sprachkurse beendet haben, nun eine Beschäftigung und haben sich in den Jobcentern gemeldet“, sagte Thomas Letixerant, stellvertretender Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, gestern bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktdaten. Im Vergleich zum Vorjahr sieht er aber eine „robuste und stabile Entwicklung seit Anfang des Jahres“.

Die Arbeitslosenquote lag im Kreis bei 5,7 Prozent (Vorjahresmonat: 5,9 Prozent; Vormonat: 5,5 Prozent). 1175 Stellen, die sozialversicherungspflichtig sind, waren zu besetzen – das sind neun Plätze oder 0,8 Prozent weniger als im August 2016. Der größte Personalbedarf besteht unverändert im Gastgewerbe (275 offene Stellen), im Handel und im Kraftfahrzeuggewerbe (184) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (177).

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2016 meldeten sich 1219 Bewerber auf Ausbildungsplätze – 5,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab es laut Arbeits-Agentur 1428 Angebote von Ausbildungsstellen, was einem Plus von 19,7 Prozent entspricht.

Zudem kündet die August-Statistik von 259 (Juli: 354) noch unversorgten Bewerbern und 280 (Juli: 423) unbesetzten Lehrplätzen. Die am stärksten besetzten Ausbildungsberufe sind (in der Reihenfolge) Einzelhandelskaufleute, Köche, Verkäufer, Hotel- sowie Restaurantfachleute. Etwas anders sieht die Reihenfolge der aktuell von den jungen Menschen nachgefragten Berufe aus: Verkäufer, Einzelhandels- sowie Bürokaufleute, Kaufleute im Büromanagement und Tischler.

Die aktuellen Zahlen für den August im Bereich der nordfriesischen Geschäftsstellen:

❏ Husum: 2959 (+91) Arbeitslose, Quote 7,4 Prozent (Vormonat 7,2; Vorjahr 7,8)

❏ Niebüll: 1324 (+60) Arbeitslose, Quote 4,6 Prozent (Vormonat 4,4; Vorjahr 4,5)

❏ Tönning: 800 (+35) Arbeitslose, Quote 6,9 Prozent (Vormonat 6,6; Vorjahr 6,8)

❏ Westerland: 179 (-6) Arbeitslose, Quote 1,5 Prozent (Vormonat 1,6; Vorjahr 2,1).

von ax

erstellt am 01.Sep.2017 | 07:00 Uhr