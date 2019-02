Oldenswort : Ideen sammelt sie im Alltag

Marina Hansen schreibt gern plattdeutsche Theaterstücke, darunter die neue Komödie der Oldensworter Theatergruppe.

Wenn Mitte Februar in der Oldensworter Mehrzweckhalle wieder gelacht und applaudiert wird, dann gilt das den beiden Auftritten der Oldensworter Theatergruppe. Mit ihrem neuen Dreiakter „Dree Ossen för de Alimente“ werden die Laienschauspieler die Freunde der plattdeutschen Komödie erneut humorvoll unterhalten. Wie in den beiden vergangenen Jahren stammt auch dieses Stück aus der Feder von Marina Hansen. In der Rolle einer gleichermaßen neugierigen wir gesprächigen Nachbarin gehört sie zusammen mit Jutta Siemßen, Birte Jahn, Dirk Lorenzen, Frank Hems, Hansi Jahn, Thomas Timm, Birgit Ipsen und dem Regisseur Jörg Bruhn zum bewährten Ensemble.

Die Autorin hat das knapp 50 gedruckte Seiten umfassendes Rollenbuch zunächst handschriftlich verfasst. Es enthält in chronologischer Folge die Texte der Mitwirkenden und Hinweise darauf, ob sie temperamentvoll, zurückhaltend oder in anderer Weise vorgetragen werden sollen. „Vor dem Schreiben überlege ich mir einen möglichst abwechslungsreichen Ablauf des Geschehens und welchen Charakter die einzelnen Darsteller verkörpern sollen“, erklärt sie. Danach werden die Rollen verteilt und im Teamwork die Kostüme und Requisiten beschafft oder selbst hergestellt. Während der Proben in lockerer Atmosphäre sind Vorschläge der Mitwirkenden zu ihren Auftritten willkommen.

Die von Marina Hansen erdachten Geschichten spielen in dörflichen Gemeinschaften früherer Zeiten. „Zumindest für anderthalb Stunden wollen wir den oft hektischen Alltag entschleunigen“, so ihre Devise. Die Ideen für die Komödien sammelt sie im Alltag. So auch beim Tapezieren der Küche ihrer Eltern. Dabei entdeckte sie eine vergessene Kuckucksuhr, die zum Mittelpunkt des vorigen Stückes wurde. Während der mehrmonatigen Planung einer neuen Aufführung liegen Stift und Papier sogar neben ihrem Bett, um nächtliche Einfälle sofort zu notieren. Zur Pflege der plattdeutschen Sprache gehört es für sie, auch seltene Begriffe zu verwenden. So wird der Blumenstrauß beim Auftritt auch Rükelbusch genannt.

Bereits als Schülerin der Witzworter Grundschule ließ sie in Aufsätzen ihrer Fantasie oft freien Lauf. Ihre Freude an Auftritten entdeckte sie, als sie 1970 bei einer Weihnachtsfeier „De brune Schimmel“ von Rudolf Kinau vortrug. Dabei stellte sie fest, dass sie offenbar den Geschmack des Publikums getroffen hatte. Bevor die gelernte Arzthelferin für mehrere Jahre die Halbinsel verließ, war sie Mitglied der Witzworter Theatergruppe.

Als sie 2014 erfuhr, dass sich an ihrem jetzigen Wohnort die Oldensworter Laienspieler neu formierten, war sie von Anfang an dabei und debütierte 2017 mit ihrem ersten eigenen Stück.

Wertvolle Hilfe leisten bei den Auftritten Jutta Schröder als Souffleuse und Maike Bove als Maskenbildnerin. Ein Privileg genießt ihr Vater Willi Berendt. Er ist der Einzige, der das Rollenbuch lesen darf, bevor die Proben beginnen. Die Uraufführung beginnt am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr und die zweite Vorstellung am Sonntag, 17. Februar, um 14 Uhr. Danach gibt es Kaffee und Kuchen.