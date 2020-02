Zukunftssicherung des Dorfes : Ideen der Breklumer gefragt

Bei der Einwohnerversammlung am 12. März gibt es erste Informationen zum Ortsentwicklungskonzept.

18. Februar 2020, 14:38 Uhr

Erfolg kann ein solches Konzept allerdings nur haben, wenn möglichst viele Einwohner daran mitarbeiten. Claus Lass, Bürgermeister

Breklum | Intensiv weiterarbeiten will die Gemeindevertretung Breklum am Ortsentwicklungskonzept, dass die Zukunftssicherung des Dorfes abbilden soll. Das wurde während der jüngsten Sitzung deutlich. Wichtig sei der Masterplan, um die aktuelle Situation aufzuzeigen und neue Potenziale für die Gemeinde zu erschließen, hieß es weiter. „Erfolg kann ein solches Konzept allerdings nur haben, wenn möglichst viele Einwohner daran mitarbeiten und ihre Ideen und Bedarfe einbringen“, erklärte Bürgermeister Claus Lass. Auf einer Einwohnerversammlung am 12. März (19.30 Uhr) im Kirchspielkrug Möllgaard sollen dazu erste Informationen fließen. Ebenso erläutert werden sollen bei dem Termin die Initiativen des Kooperationsraumes und der Gemeinwohlökomomie sowie die umfangreichen, finanziellen Pflichtaufgaben der Gemeinde.

Knoop-App in den Fachausschuss

Hauptthema der Sitzung war eigentlich die Verabschiedung der Haushaltssatzung sowie des Investitionsprogramms für 2020. Doch zuvor bekundeten die Gemeindevertreter ihr Interesse an der Knoop-App, mit der Nutzer die Straßenbeleuchtung auf ihren nächtlichen Weg durchs Dorf via Mobiltelefon individuell anschalten können. Vorgestellt wurde die bereits in mehreren Gemeinden eingesetzte Technik von Benedikt Clauß und Simon Hansen, die zu den Entwicklern des Systems zählen. Über eine mögliche Anschaffung der Bedarfsbeleuchtung soll nun allerdings zunächst in den zuständigen Fachausschüssen weiter beraten werden.

Förderzusage für BMX-Bahn

Sicher ist dagegen, dass die Gemeinde im kommenden Jahr unter anderem weiter in die Kindergärten und öffentlichen Spielplätze investieren wird. In die Umsetzung wird ebenfalls der Bau einer BMX-Bahn in Breklum – das erste Projekt des Kooperationsraumes Breklum, Bredstedt, Struckum, Vollstedt – gehen. „Die Förderzusage der Aktiv-Region über 11.200 Euro (80 Prozent) liegt vor. Damit können die Gemeinden jetzt gemeinsam mit den Jugendlichen weiter an dieser Maßnahme arbeiten“, erklärte Claus Lass.

Das lag aber wohl mehr an der Baustelle, als an mangelndem Interesse. Claus Lass, Bürgermeister

Außerdem berichtete der Bürgermeister, dass mit 473 Ausleihen die Nutzung der Fahrbücherei in 2019 (598/2018) zwar zurückgegangen sei. „Das lag aber wohl mehr an der Baustelle, als an mangelndem Interesse“, mutmaßte er.

Neuer Seniorenwegweiser

Zur Verfügung steht der neue Seniorenwegweiser für das Amt Mittleres Nordfriesland. Ausgelegt wird die Informationsbroschüre in den nächsten Tagen in der Post- sowie in der Bankfiliale.

Haushalt in Zahlen

Ergebnisplan

Einnahmen: 4.258.900 Euro

Ausgaben: 4.557.400 Euro

Jahresfehlbetrag: 298.500 Euro

Finanzplan

Einnahmen: 4.119.600 Euro

Ausgaben: 4.241.000 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 32.100 Euro

Auszahlungen hieraus: 334.000 Euro

Investitionsprogramm: 113.000 Euro