Neuer Nolde-Film : „Ich wollte die Widersprüche herausarbeiten“

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 30.Sep.2017 | 09:00 Uhr

Ein Mann in ölverschmierter Arbeitskluft läuft mit einer großformatigen Leinwand und einem Caddy voller Farbeimer durch die windzerzauste Landschaft Emil Noldes. Eigentlich eine harmlose Szene, die sich aber mehrfach wiederholt und aus verschiedenen Kamera-Perspektiven eingefangen wird. Und so soll sie am Ende der Auftaktveranstaltung zu den 32. Husumer Filmtagen auch eine kontroverse, aber vor allem amüsante Debatte auslösen. Doch dazu später.

In dieser Form – heißt: auf der großen Kinoleinwand – hatten auch Regisseur Wilfried Hauke und sein Team ihre filmische Neuauflage von Emils Nolde Leben und Werk („Maler und Mythos“) noch nicht gesehen. Schon kurios, dass derselbe Mann, der sich bereits vor zehn Jahren auf die Spur der widersprüchlichen Maler-Ikone begeben hatte, jetzt abermals damit betraut wurde. Und damals wie heute war es die Nolde-Stiftung, die Hauke den Auftrag erteilte. Auch davon wird noch zu reden sein.

Doch zunächst hatte der Veranstalter das Wort. Und das übernahm Hans-Peter Schweger. Ohne das viel zitierte Wort von Carl Valentin zu bemühen, machte der Volkshochschuldirektor deutlich, dass Kunst schön ist, aber auch viel Arbeit macht und bedankte sich bei öffentlichen und privaten Förderern, „ohne die ein solches Festival gar nicht möglich wäre. Und wenn Sie hier auch mal genannt werden möchten, können Sie sich nachher gern bei mir melden“, sagte Schweger, bevor er allen Beteiligten – vor allem den Kuratoriumsmitgliedern und dem VHS-Team – herzlich dankte.

Diese Anerkennung kam postwendend zurück, als Gert Haack, Referatsleiter Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur das Wort ergriff und sich stellvertretend für das gesamte Filmtage-Team an Schweger wandte: „Sie stemmen hier Jahr für Jahr ein bemerkenswertes Programm und bilden einen kreativen Kern im Kulturleben dieser Stadt“, sagte Haack. Danach leitete er dann auf die „Stars“ des Abends und den Nolde-Film über.

Der lässt – neben dem bereits erwähnten Maler-Kollegen Christopher Lehmpfuhl – ein halbes Dutzend Menschen zu Wort kommen, die Nolde entweder noch persönlich gekannt haben, in seiner Nachbarschaft wohnen oder das Leben des Malers mit wissenschaftlichem Blick unter die Lupe genommen haben. Dabei knüpft Hauke bewusst an seinen Erstling an und kommt erst im weiteren Verlauf des Films auf die Legende Nolde zu sprechen, an der dieser „extrem geltungssüchtige Maler“ (Historiker Bernhard Fulda) kräftig mitgearbeitet hat. Inzwischen sei belegt, dass Nolde glühender Verehrer der nationalsozialistischen Bewegung und des „Führers“ gewesen sei. Mehr noch: Obgleich Hitler „Noldes Bilder scheiße fand“ (Zitat Hauke), hielt dieser bis zuletzt am Regime und an der Idee des „Endsieges“ fest. Für die meisten Zuschauer war diesem Teil der Geschichte damit genüge getan, auch wenn Haukes eigener Kameramann, Boris Mahlau, sich „dieses Kapitel noch etwas schärfer gewünscht hätte“. Doch Haukes Botschaft, die ganze Widersprüchlichkeit eines Mannes aufzuzeigen wollen, „der Bilder für die Ewigkeit gemalt hat und doch als Mensch in seiner Zeit gefangen blieb“, drang auf auch so durch. Nur dieser „Fremdkörper“ Lehmpfuhl, der da „wie Jesus das Kreuz ständig diese Leinwand durchs Bild schleppt“, ging einem Gast ziemlich auf den Wecker. „Ist doch großartig, oder?“, gab Hauke auf die Frage zurück, was das denn sollte: „Zumal wir vor dem Dreh gar nicht wussten, dass Lehmpfuhl ähnlich christlich veranlagt ist wie Nolde es war“. Dennoch: Die Widersprüchlichkeit bleibt. Und laut Fulda hat Nolde Zeit seines Lebens keinen „Sinneswandel erkennen lassen“. Das sei bei der Nolde-Stiftung anders: Von dieser Seite habe man ihm und seinem Team alle Freiheiten gelassen, beteuerte Hauke. „Alles andere wäre auch nicht gegangen.“ Und Nolde? Dessen Werk bleibt einzigartig und war seiner Zeit weit voraus. Auch das ist eine Botschaft von Haukes Film.