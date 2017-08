Winnert : „Ich hatte verdammt wenig Ahnung“

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Schlüter 1 von 1

Als Marianne Carstens vor 40 Jahren die Dorfschänke in ihrem Geburtsort Winnert kaufte, war sie gerade mal 23 Jahre jung und hatte nach eigener Aussage verdammt wenig Ahnung davon, wie man so eine Gastwirtschaft führt. Dabei war sie in der Gastronomie groß geworden: „Mein Vater betrieb damals in Mildstedt Carstens Gasthof und ich habe nach der Schule in Gießen den Beruf der Köchin erlernt“, erzählt sie und erinnert sich noch sehr genau daran, wie sie damals gleich nach der Lehre von heftigem Heimweh geplagt und auf 80 Pfund abgemagert nur noch eines wollte: zurück nach Hause. Eine Erfahrung, die sie für ihr Leben geprägt hat: „Seitdem bin ich nie wieder mehr als ein paar Tage von daheim weg gewesen“, gesteht die Wirtin, die den zum Verkauf stehenden Gasthof, der einst „Rathje’s Gasthof“ hieß und seit 1873 besteht, am 1. November 1977 übernahm.

Eigentlich wollte sie dies zusammen mit ihrer Schwester tun, doch die fand just in dem Moment die Liebe ihres Lebens und überließ Marianne nach nur einer Woche alleine das Feld. „Ich hatte eine Riesenangst vor dieser Aufgabe, mir graute vor den damals üblichen Lohntütenbällen, vor allem aber litt ich unter den enormen Schulden, die auf meinen Schultern lastete“, erinnert sie sich. Doch die Bürger aus Winnert und Umgebung machten es der jungen Frau leicht und unterstützen sie von Anfang an.

Anfangs stand Marianne Carstens jeden Morgen ab 6 Uhr an der Viehwaage hinter dem Gasthof – ein lukratives Geschäft, mit dem sie sich anfangs gut über Wasser halten konnte. Ende der 1970er Jahre kam die Disco-Welle auf und wann immer die Dorfschänke zu einem Disco-Abend einlud, kamen die jungen Leute aus der Umgebung in Scharen nach Winnert. 1983 veranstaltete sie zum 100-jährigen Bestehen der Feuerwehr ein großes Zeltfest, dem noch viele folgen sollten, denn damit ließ sich damals richtig gut Geld verdienen. Fünf Jahre später hatte sie genügend Stammkunden um sich geschart, um sich verstärkt auf die Familienfeste im Saal zu konzentrieren.

Als weise Entscheidung erwies sich auch ihr Entschluss, einen Partyservice anzubieten. „Der größte Auftrag für insgesamt 400 Personen kam damals von der Windmesse“, erzählt Marianne Carstens, die auch nach Itzehoe, Hamburg und Kiel geliefert hat und bis heute das Essen außer Haus und die Gesellschaften im Saal als ihre wichtigsten Standbeine sieht.

Im Rückblick auf die vergangenen 40 Jahre sagt sie voller Überzeugung: „Jeder Tag war schön.“ Dass ihr Betrieb seit langem schuldenfrei ist, macht sie ebenso glücklich wie die Tatsache, dass sie ungebunden ist und ihre ganze Liebe ins Kochen stecken kann. Und so soll es auch bleiben, denn sie ist mit Leib und Seele Gastwirtin und kann sich nicht vorstellen, jemals etwas anderes zu machen. Dass ihre drei Kinder keine Ambitionen zeigen, die Dorfschänke später einmal weiterzuführen, sieht sie gelassen: „Wenn sie am Ende keiner haben will, vererbe ich die Gaststätte der Gemeinde“, sagt sie lachend. Sie gönnt sich einen Ruhetag pro Woche – den Montag – und öffnet ansonsten morgens ab 8 Uhr die Türen. Die Gemeindevertretung hält in der Dorfschänke ebenso gerne ihre Sitzungen ab wie die Feuerwehr, die Jäger, Ringreiter, Schützen und andere Gruppen. Sie alle möchte Marianne Carstens am 1. November zu ihrem 40-jährigen Bestehen zu einem Empfang einladen. „Jeder ist herzlich willkommen“, sagt sie.