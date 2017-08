Sommerpausen-Plauderei : „Ich bin mir meiner Grenzen bewusst“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Sommerpausen-Plauderei: Was bewegt die Husumer Fraktionsvorsitzenden in der sitzungsfreien Zeit? Auch in diesem Jahr führen die Husumer Nachrichten Interviews mit den Lokalpolitikern.

Sie tragen bei dem einen oder anderen ja den Spitznamen Napoleon. Ärgert Sie das – oder sind Sie heimlich stolz drauf?

(Lacht) Ich sach Ihnen mal was, ich wäre nie auf die Idee gekommen, Russland zu überfallen: Man muss schließlich seine Grenzen kennen. Und Napoleon steht für mich auch für jemanden, der diese Grenzen nicht kennt. Ich dagegen würde von mir behaupten, dass mir meine durchaus bewusst sind.

Wenn man aber meint, dass ich über die Jahre eine gewisse Rolle in der Kommunalpolitik eingenommen habe, die auch von anderen registriert wird, ist das schon in Ordnung. Aber mit der Vorstellung, Ideen mit Gewalt durchzusetzen, kann ich nichts anfangen.

Wenn wir schon darüber reden, was über Sie gesagt wird, kommen wir gleich zum nächsten Punkt: Horst Bauer ist der heimliche Bürgermeister von Husum. Stimmt das?

Nein, das bin ich nicht. Der Bürgermeister von Husum ist Uwe Schmitz. Aber ich bin an sehr vielen Dingen inhaltlich interessiert und versuche auch, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Dinge funktionieren. Das mache ich aber aus meiner Rolle als Fraktionsvorsitzender und Senator heraus. Ansonsten stehe ich mit dem Bürgermeister in einem engen und freundschaftlichen Verhältnis und wir tauschen uns über viele Fragestellungen aus. Und das ist keine Einbahnstraße.

Solche Sprüche kommen ja häufig von Personen, die selbst die Neigung dazu haben, ganz genau zu wissen, wie die Dinge funktionieren sollen, aber die Reichweite nicht haben, sie auch wirklich zu bewegen.

Kommen wir zu den Inhalten. Wie zufrieden waren Sie mit Minister Habecks Ausführungen zum Dockkoog auf dem Hafentage-Empfang?

Ich war sehr zufrieden. Mit einer Ausnahme, was die zeitliche Perspektive betrifft. Aber dazu gleich mehr. Ich glaube, dass der Minister gut beraten ist, die Stadt Husum ernst zu nehmen. Und sich nicht nach einer kleinen Gruppe zu richten, denen es – das muss man so deutlich sagen – auch nicht um die Hallig geht. Der Landesbetrieb für Küstenschutz hätte durch die Vernässung des Dockkoogs Ausgleichsflächen für seine Küstenschutzmaßnahmen. Und der WWF hätte mit der Rückgabe des Kooges an die Nordsee gern ein Symbol, um national und international Aufmerksamkeit zu erwirken. Wir aber wollen eine touristische Aufwertung des Dockkoogs im Einklang mit der Natur.

Und wie soll dieses Ziel nun weiter umgesetzt werden?

Das Ziel muss ganz klar sein, das Projekt zeitlich vorzuziehen, der zuletzt genannter Korridor ist inakzeptabel. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wäre es so, dass die Maßnahme 2023 abgeschlossen ist.

Für wie realistisch halten Sie es, dass sich dieser Wunsch erfüllt wird?

Fifty-fifty.

Was gibt Ihnen diesen Optimismus?

Das sind ja gut sechs Jahre Zeit. Das ist durchaus ein Zeitraum, in dem so etwas funktionieren kann. Wenn man solch ein Leuchtturmprojekt an der Westküste umsetzen will . . .

. . . warum Leuchtturm-Projekt? Inwiefern ist denn die Deichverstärkung ein Leuchtturm-Projekt?

Das liegt im Auge des Betrachters. Ich wüsste nicht, wo an der Westküste so ein Projekt ansteht. Husum wird durch die neuen Pläne für den Dockkoog touristisch aufgewertet. Es wird hier nie 10 000 Betten geben. Aber es wird deutliche Verbesserung an der Badestelle geben, und für die Camper vielleicht auch.

Kann das neue Hallenbad auch am Dockkoog gebaut werden?

Nein.

Wo soll es denn hin, wenn’s nur nach Ihnen ginge?

Wenn’s nach dem kleinen Napoleon geht, sollte die Wassertiefe nicht über 1,60 Meter sein. Nein, Spaß beiseite: Es sollte ein attraktives Bad werden, aber der Bau eines großen Erlebnisbades würde zu weit gehen. Es wäre schön, wenn es ein Außenbecken bekommt, außerdem muss es für alle Altersgruppen attraktive Angebote geben. Für das neue Hallenbad brauchen wir Platz. Es gibt nicht viele Standorte, die sich dafür anbieten. Und die, die sich anbieten, sind zum Teil nicht im städtischen Besitz. Es wird gerade ein Ranking erstellt über die Flächen, die generell infrage kommen. Parallel laufen Bemühungen, private Flächen zu erwerben.

Wir haben mit dem Dockkoog ja schon eines der Husumer Dauerbrenner-Themen angesprochen. Ein weiteres dieser Themen ist die geplante Neubausiedlung Hockensbüll, bei der sich immer noch nichts tut.

Dass es sein kann, dass kleine Details eines B-Plan jahrelangen Stillstand produzieren, das ist ein riesiges Ärgernis. Und in einem stimme ich auch Herrn Cohrs zu: Ich wünsche mir in einigen Punkten mehr Umsetzungsdynamik. Beim Thema Hockensbüll ist es nur so schwierig, Verantwortliche zu identifizieren. Man kann schwer sagen, wer was zu welchem Zeitpunkt hätte besser machen müssen. Das wünsche ich mir aber auch: Dass klarer wird, was gut geklappt hat und was weniger gut. Ergebnisse sind ja nicht egal.

Um welche Themen wird es in der Politik im Herbst gehen?

Wir müssen uns um die Verkehrsanbindung des Husum Shopping-Centers kümmern. Um ein Parkleitsystem. Das Thema Wohnen wird uns weiter beschäftigen, dazu gehört auch das Grundstück des ehemaligen Autohauses Paulsen. Außerdem haben wir das Thema Schulen vor der Brust, wir müssen schauen, wie die Meinungsbildung an den Gymnasien zu den Themen G 8 und G 9 ausfallen. Wir haben bisher keine Signale erhalten, in welche Richtung man tendiert. Ich glaube, es ist ein Erfolgsmodell gewesen, dass sich beide Schulen eng abgestimmt und ein gemeinsames Modell gewählt haben.

Dann ist das Thema Hafen ganz wichtig, der muss schiffbar bleiben. Dafür werden wir uns mit aller Kraft einsetzen und alle informellen, formellen und – bei Bedarf – auch öffentliche Wege nutzen.

von Friederike Reußner

erstellt am 15.Aug.2017 | 07:06 Uhr