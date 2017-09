Film-Linie : Husums Walk of Fame nimmt Form an

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Friederike Reußner

erstellt am 28.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Sie liegen Husum nun zu Füßen, die Großen der deutschen Filmszene. Also, zumindest die, die sich hier einmal haben blicken lassen. Gestern verlegten Mitarbeiter des Bauhofes im Fußweg der Oberen Neustadt die ersten von insgesamt ungefähr 50 Tonplatten, die auf Höhe des Kinos an Schauspieler, Regisseure oder Produzenten erinnern, die der Stadt verbunden sind.

Initiiert hat die Aktion neben Bürgervorsteher Peter Empen die Ede-Sörensen-Stiftung, die unter anderem von der Nord-Ostsee-Sparkasse und den Husumer Stadtwerken Sponsorengelder für die ersten Film-Platten eingeworben hatte.

Beim Verlegen der ersten Platten beobachtete gestern der Dokumentarfilmer Sven Jaax, wie eine Scheibe, die seinen Namen trägt, im Fußweg verklebt wurde. Der gebürtige Husumer freute sich über die Film-Linie: „Husum ist seit Jahrzehnten eine sehr aktive Filmstadt – das ist eine Pflanze, die man gießen muss.“ Und Hans-Peter Schweger, Kuratoriumsmitglied der Husumer Filmtage erinnerte an die vielen Menschen, die täglich am Kino vorbeilaufen, aber gar nicht wissen, welche Film-Historie diese Stadt überhaupt hat. Ein Blick zu ihren Füßen kann den Spaziergängern nun zumindest einen Hinweis geben. Außerdem ist Schweger überzeugt, dass auch die Husumer Stadtführer die Film-Linie in ihr Programm aufnehmen können – und die Storm-Stadt so nicht nur eine Attraktivität mehr zu bieten hat, sondern auch die Obere Neustadt an Attraktivität gewinnt.

Der erste Schub Platten, produziert von einer Töpferei in Brunsbüttel, soll bis zum 12. Oktober verlegt sein. An diesem Tag wird die Film-Line vor dem Kino-Center um 15.15 Uhr von Bürgermeister Uwe Schmitz auch ganz offiziell eingeweiht. Alle Promis, die das Husumer Kino jemals betreten haben, haben dann zwar noch nicht ihren Platz auf dem Gehweg. Doch das sei ja das Schöne an diesem Walk of Fame, erklärt Schweger – er kann jederzeit ergänzt werden.