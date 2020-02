Anhaltender Wohnungsmangel : Husums Stadtpolitik streitet um Höhe der Wohnraum-Förderung

Umwelt- und Planungsausschuss debattiert Strategiepapier und feilscht um Anteil des geförderten Wohnraums.

10. Februar 2020, 09:15 Uhr

Husum | Ob sie noch unter dem Eindruck des Wahlergebnisses in Thüringen standen? Auf jeden Fall entbrannte in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses mir nichts, dir nichts eine Diskussion, die einige am Tisch längst für beendet hielten. Es ging um das interfraktionelle Strategiepapier zur Wohnraumversorgung.

Auf machte das „eigentlich schon geschlossene Fass“ Eduard Jäger. Man habe sich in der Fraktion noch einmal beraten und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass der vor allem von den Sozialdemokraten geforderte 30-prozentige Anteil an gefördertem Wohnraum zu hoch gegriffen sei, führte der CDU-Politiker aus. Seine Fraktion halte 20 Prozent für realistischer.

Das vermochte Frank Hofeditz nicht nachzuvollziehen. In der Arbeitsgruppe, die sich zu diesem Thema formiert und es über Wochen ausgiebig diskutiert habe, „bestand noch Einigkeit darüber, dass wir von den 30 Prozent nicht abrücken wollen“, wunderte sich der Grünen-Politiker über den vermeintlichen Sinneswandel der CDU.

Horst Bauer wurde noch deutlicher: „Wir können hier jetzt nicht nachholen, was innerhalb der CDU an Kommunikation nicht geklappt hat“, erklärte der SPD-Fraktions-Chef mit spitzem Tonfall.

Eine verschlüsselte Botschaft, die Lothar Pletowski sofort verstand und zum Anlass nahm, die Befürchtungen der CDU zu dezidieren: „Wir glauben einfach, dass wir mit einem Schlüssel von 30 Prozent möglicherweise weniger Investoren finden und somit am Ende auch weniger Wohnraum zur Verfügung haben werden“, fasste der CDU-Politiker zusammen.

Und nun fühlte sich plötzlich auch die Wählergemeinschaft bemüßigt, die Angelegenheit noch einmal zu hinterfragen. „Wir können uns auch eine gestaffelte Lösung vorstellen“, warf Rüdiger Hartwigsen ein. Motto: Zehn Wohnungen zehn Prozent, 20 Wohnungen 20 Prozent, 30 Wohnungen 30 Prozent.

„Ja, das ist der alte Streit“, konterte Horst Bauer und erinnerte an eine Gemengelage, die die Situation auf dem Wohnungsmarkt zuletzt doch sehr zugespitzt und die Stadt zum Handeln gezwungen hatte. Auch in Husum gebe es mehr als genug Beispiele dafür, was passiert, „wenn es keine Restriktionen gibt“, sagte der SPD-Politiker.

Und es sei nun einmal Fakt, „dass wir viele Menschen (vor allem solche mit geringem und mittlerem Einkommen) derzeit nicht versorgen können.“ Die Gründe dafür seien ebenso vielfältig wie bekannt: Betongold und Niedrigzins, aber natürlich auch der weit verbreitete Wunsch nach Gewinnmaximierung.

„Das alles aufzulösen, geht nur mit solchen Maßnahmen“, mahnte Bauer und berichtete, dass in Norderstedt bereits offen darüber nachgedacht werde, die „Quote“ für geförderten Wohnraum auf 50 Prozent heraufzusetzen. „Wir sollten hier auch ein geschlossenes Signal aussenden“, schloss der SPD-Mann und lobte ausdrücklich die „konstruktive Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe“.

Frank Hofeditz ergänzte, dass „wir bei städtischen Grundstücken ja auch über den Verkaufspreis Einfluss nehmen können“. Und Wolfgang Finger (WGH) regte an, zunächst bei den beschlossenen 30 Prozent zu bleiben. „Nach unten oder oben können wir dann immer noch korrigieren“ – ein Vorschlag, der nicht nur Horst Bauer zu einem Achselzucken veranlasste. Motto: Haben wir das alles nicht schon rauf und runter beraten?

Das merkte auch Hauke Hinrichs (SSW) und stellte einen Antrag zur Tagesordnung: „Abstimmen“. Das wolle die SPD auch, erwiderte Bauer, mahnte jedoch, dass es in Husum keine unbegrenzte Zahl von Grundstücken gebe.

Am Ende einer Diskussion, die einigen Beteiligten doch „recht wolkig“ anmutete, standen dann gleich zwei Beschlüsse. Zum einen wurde auf Antrag der WGH in das Strategiepapier aufgenommen, dass die Vergabe von Grundstücken im Rahmen des Erbbaurechts/der Erbpacht in beiden Fällen, also sowohl was geförderten und als auch was frei finanzierten Wohnungsbau angeht, zu prüfen sei.

Nicht nach Gießkannen-Prinzip

Und trotz der Diskussion um 30 oder weniger Prozent geförderten Wohnraum, ging auch das Strategiepapier einstimmig durch. Dennoch blieb bei der CDU offenbar ein bitterer Beigeschmack und so ließ der Fraktions-Chef anderentags wissen, dass die CDU auch in der Arbeitsgruppe immer gesagt habe, dass sie die „Quote“ für geförderten Wohnraum nicht nach dem Gießkannen-Prinzip festlegen, sondern vom Einzelfall abhängig machen wolle.

Widersprüchlichkeit "Teil der CDU-Politik"

Laut Horst Bauer ist die Widersprüchlichkeit zum Thema "Teil der CDU-Politik". In der Arbeitsgruppe habe es Raum und Zeit gegeben, mit der Quote nicht "nur fremdeln", sondern einen Alternativvorschlag auf den Tisch zu legen. "Das wäre in jedem Fall besser gewesen." Eine Staffelung hält der SPD-Politiker für nicht ratsam. "Dann geht es mit den Investoren zu wie auf dem Basar." Jeder Einzelfall müsse unter die Lupe genommen werden. "Das setzt uns gehörig unter Druck."