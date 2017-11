Neue Kindertagesstätte für Husum : Husums Politiker zufrieden: Neue Kita kommt

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von ax

erstellt am 25.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Einhellig begrüßen die Politiker in der Stadtvertretung den Neubau einer Kindertagesstätte. Sie soll acht Regelgruppen aufnehmen. Geplant ist, die neue Kita zwischen dem Erichsenweg und dem Weg zu errichten, der von der Adolf-Brütt-Straße zu Parkplätzen der Kreisverwaltung führt.

Mit dem Kreis soll verhandelt werden, ob das durch einen Grundstückstausch möglich wird. Der Hauptausschuss der Stadt hat bereits entschieden, das Haus der Jugend (HdJ) in der Hermann-Tast-Straße zu verkaufen. Der Kreis ist daran interessiert, auf dem Grundstück die Kreisberufsschule zu erweitern. Der bislang noch im HdJ untergebrachte Kindergarten des Kinderschutzbundes mit zwei Gruppen würde mit der Eröffnung des Neubaus aufgegeben. Mit der Fertigstellung wird Ende 2019/ Anfang 2020 gerechnet.

Die Vorteile des neuen Standorts liegen für alle im Sitzungsrund auf der Hand: keine Nachteile für die Eltern durch die Nähe zur bisherigen Kita in der Hermann-Tast-Straße, die Nähe zu den Neubaugebieten Kronenburg und Hockensbüll und die Nachbarschaft zur Kreisverwaltung und der Klinik.

Ursula Vogt (Bündnis 90/ Die Grünen) wies auf die steigende Zahl der Kinder in Husum hin. Die wuchs von 2012 bis 2017 von 1000 auf 1126. Sie riet dazu, schnell zu verhandeln, um den denkbaren Grundstückstausch auch zu nutzen. Birgitt Encke (CDU) bedankte sich bei Axel Fischer, die die interfraktionelle Arbeitsgruppe geleitet hatte, die das Projekt entwickelte. Reimer Tonder (Wählergemeinschaft) ist „froh“, dass alles zur Beschlussreife gebracht worden ist. Und Torsten Schumacher (SPD) wies darauf hin, dass es Klinik und Kreisverwaltung jetzt leichter fallen könne, ihren Fachkräftebedarf zu decken, „weil die Antwort klar ist auf die Frage, wohin mit dem Nachwuchs“.



Husum – Pellworm: Streit um Kündigung







Beschwerde gegen Finanzamts-Anbau





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen



Als der Plan zur Kündigung der Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Pellworm debattiert wurde, über die die Husumer Nachrichten mehrfach berichtet hatten, kochten die Emotionen zeitweise hoch. Ulf von Hielmcrone (SPD) sah sich genötigt, darauf hinzuweisen, „dass wir hier nicht zu Gericht sitzen“. Als Auslöser empfanden Stadtvertreter den Vorstoß von Uwe Ehrich. Er hatte den Antrag des SSW begründet, eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht abzuwarten, um finanzielle und rechtliche Folgen ausschließen zu können. Persönlich bemängelte Ehrich, dass er gar keine Informationen über die Sicht der Pellwormer habe. Er könne also nur glauben, was ihm die Husumer Verwaltung mitteile. Bürgermeister Uwe Schmitz erklärte dass er „sauer“ darauf sei, dass das Thema so zu einer Frage von Glauben und Vertrauen gemacht werde. Er behandele die Sache „nach bestem Wissen und Gewissen – und ich stelle mich dabei auch vor meine Mitarbeiter.“ Schmitz unterstrich, dass es nicht um die vermuteten zwischenmenschlichen Konflikte mit Vertretern der Inselwelt gehe, sondern darum, „Kreis und Land bei den Aufgaben mit ins Boot zu holen.“ Fast wortgleich schloss sich dem Christian Czock (CDU) an. Und Reimer Tonder (Wählergemeinschaft) erinnerte an die Belastungen für die Mitarbeiter, die alle an ihre Grenzen gegangen seien. Horst Bauer (SPD) ergänzte, dass allein für die Fahrt zur Insel und zurück plus Gespräche ein Tag draufgeht. So blieb der SSW allein mit seinem Antrag, die Mehrheit ist für die Kündigung.Der geplante Anbau des Finanzamtes ist weiter umstritten. Nun fand das Thema über eine offizielle Beschwerde gemäß Paragraf 16 der Gemeindeordnung den Weg zurück ins Stadtverordnetenkollegium. In einem Schreiben an Bürgervorsteher Peter Empen machte Beschwerdeführer Jürgen Weber deutlich, dass ein Neubau des Finanzamtes auf der grünen Wiese seiner Ansicht nach die bessere Lösung wäre. Außerdem könne dann der Parkplatz am alten Finanzamtsgebäude erhalten bleiben. Der Bürgervorsteher verlas die Beschwerde und ließ das Beschlussverfahren zum Neubau noch einmal Revue passieren. Die Stadtvertretung nahm die Beschwerde einstimmig zur Kenntnis.