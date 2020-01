24 Stunden Wehen : Husums Neujahrsbaby Fiete ließ sich Zeit

Das erste Baby, das in Husum 2020 das Licht der Welt erblickte, ist der kleine Fiete aus Tönning.

von Herbert Müllerchen

02. Januar 2020, 11:42 Uhr

Husum | Der kleine Fiete ist der erste Erdenbürger im Jahr 2020, der in der Husumer Klinik geboren wurde. Am Neujahrstag erblickte er gegen 05:30 Uhr das Licht der Welt. „Wir hatten damit gerechnet, dass unser erstes Kind zu Silvester kommen wird“, verriet die überglückliche Mutter Patricia Petersen, während ihr Mann Christian den Stammhalter stolz in den Armen hielt. Doch der 55 Zentimeter große und 4040 Gramm schwere Fiete hatte es sich anders überlegt. Nach 24 Stunden des Wartens und der anstrengenden Wehen entschieden sich die Ärzte, ihn per Kaiserschnitt zu holen. „Wir sind überglücklich“, sagt die 33-jährige Mutter. Erst vor einem halben Jahr ist das Paar nach Tönning gezogen. Während der 32-jährige Vater als Vertriebsleiter in Tönning arbeitet, ist sie selbstständig.