Pläne für Klinik und Kreishaus : Husums neues „Regierungsviertel“

„Hier wird ein neues Regierungs- und Gesundheitszentrum entstehen, dieses Projekt wird die Stadt massiv verändern.“ Ulf von Hielmcrone, Vorsitzender des Umwelt- und Planungsausschusses in Husum, wählte gewichtige Worte, um die Diskussion über das städtebauliche Konzept für das Gelände rund um die Klinik Husum und das Kreishaus einzuleiten. Dort soll sich einiges tun: Voraussichtlich 2019 soll die Klinik für fast 50 Millionen Euro modernisiert werden – das Ergebnis des kreisweiten Bürgerentscheides vom Mai dieses Jahres, in dem es um die Zukunft des Klinikums Nordfriesland ging. Zudem ist eine Erweiterung des Kreishauses geplant.

Wie mit diesen Neu- und Umbauten ein homogenes Gesamtensemble auf dem Gelände entstehen kann, damit hat sich das Kieler Stadtplanerbüro Zastrow & Zastrow beschäftigt. Das Ergebnis stellte Architekt Peter Zastrow im Umwelt- und Planungsausschuss vor. Priorität habe bei den Überlegungen von ihm und seiner Frau unter anderem gehabt, den Verkehr auf dem Gelände besser zu leiten und dafür zu sorgen, dass weniger Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz zwischen Klinik und Kreishaus herumkurven. Dafür sollen unter anderem zwei neue Parkhäuser sorgen: Demnach entsteht eines auf dem ehemaligen Helikopter-Landeplatz, ein zweites dort, wo jetzt noch die Klinikverwaltung und die Pflegestation beheimatet ist. Fast alle offenen Parkplätze am Kreishaus und der Klinik fallen dafür weg.

Das Kreishaus wird um einen Neubau für das Sozialamt und das Gesundheitsamt erweitert, der mit dem jetzigen Rundbau verbunden ist, der Vorplatz dieses Kreis-Ensembles soll attraktiver gestaltet werden. Auch zwischen Kreishaus und Klinikum soll das Gelände attraktiver werden – dort sieht Zastrow eine Art Campus mit Bäumen, Bänken und einem Fahrrad-Pavillion.

An die Klinik wird an der Nordseite die Erweiterung gebaut, auf dem siebengeschossigen Gebäude befindet sich der neue Helikopter-Landeplatz. Neu gebaut wird zudem eine Kita, die an das Schwesternwohnheim angrenzen wird. Eventuell wird im ersten Geschoss der Kita die Pflegeschule untergebracht.

Als die Mitglieder des Umwelt- und Planungsausschusses in eine Diskussion um die genaue Anzahl der Parkplätze einsteigen wollten, betonte Zastrow, um Details gehe es zu diesem Zeitpunkt genauso wenig wie um die Architektur – bei den vorliegenden Plänen handele es sich schlicht um das Raumordnungskonzept für das Gelände. Wie beispielsweise das Erweiterungsgebäude des Kreishauses aussehen soll, werde in einem Wettbewerb entschieden, ergänzte Husums Bauamts-Chef Jörg Schlindwein.

Die Husumer Politik segnete das Konzept einstimmig ab. „Nun bleibt nur zu hoffen, dass der Kreis es hinkriegt, diese Projekte auch zu finanzieren“, bemerkte SPD-Fraktionschef Horst Bauer abschließend.