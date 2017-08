Schule : Husums Gymnasien: Zurück zu G 9?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Nächste Woche enden die Sommerferien und die neuen Sextaner werden eingeschult. So sie sich für eines der beiden Husumer Gymnasien entschieden haben, werden sie dort acht Jahre bis zum Abitur unterrichtet. Für die Fünftklässler im kommenden Sommer könnte sich das ändern – die Landesregierung hat bekanntermaßen beschlossen, dass sie zu G 9 als Regelfall zurückkehren will (wir berichteten).

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Theodor-Storm-Schule und die Hermann-Tast-Schule zwangsläufig wieder zum neunjährigen Modell zurückkehren müssen: Bildungsministerin Karin Prien hatte erklärt, dass Schulen auch bei G 8 bleiben können – allerdings nur, wenn sich die Schulkonferenz mit einer Mehrheit von 75 Prozent dafür entscheidet.

Wie dieser Entscheidungsprozess in Husum aber genau ablaufen wird, dazu können beide Schulleiterinnen der Gymnasien zu diesem Zeitpunkt noch nichts Konkretes sagen. Beide warten auf weitere Signale aus Kiel. Klar sei, so Sibylle Karschin (TSS) und Renate Christiansen (HTS) unisono, dass sie auch in dieser Angelegenheit miteinander – aber auch mit den weiteren Husumer Schulen und dem Schulträger– im Gespräch bleiben wollen. Derzeit aber fehlt unter anderem auch die rechtliche Grundlage, wie ein möglicher Wechsel von G 8 zu G 9 über die Bühne gehen soll – damit will sich die Landesregierung nach der Sommerpause befassen.

Was sie von den Plänen der Landesregierung halten und welche Variante sie selbst für ihre Schulen favorisieren, dazu wollen sich beide Schulleiterinnen nicht äußern. Wichtig ist beiden aber, dass die anstehenden Entscheidungen professionell und durchdacht über die Bühne gebracht werden. Bis zum Winter müssen sich die Schulen entschieden haben.

von Friederike Reußner

erstellt am 31.Aug.2017 | 08:00 Uhr