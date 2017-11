Hotelneubau & Deichverstärkung : Husums Dockkoog: Alle Pläne für die Katz – oder?

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

von Friederike Reußner

erstellt am 04.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Sorgen die komplizierten Eigentumsverhältnisse im Dockkoog dafür, dass alle Pläne für die Katz sind oder die Neugestaltung sich erheblich verzögert? Fragen an die Husumer Kommunalpolitiker, nachdem sie gestern in den Husumer Nachrichten gelesen hatten, dass eine Erbengemeinschaft große Teile des Landes besitzt und sich ein Teilversteigerungsverfahren seit Jahren ergebnislos hinzieht.

Christian Czock, Fraktionsvorsitzender der CDU, befürchtet, dass „der gute Wille der Husumer Politik, auf dem Dockkoog etwas zu bewegen, nun eventuell ausgebremst wird“. Er hoffe, dass sowohl der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) als auch die Stadtverwaltung nun versuchen, zur Erbengemeinschaft Kontakt aufzunehmen: „Da müssen sich die Verantwortlichen jetzt hinter klemmen und Verhandlungen aufnehmen – witzigerweise kann man diese Erbengemeinschaft ja offenbar doch erreichen.“ Vielleicht habe diese ja auch Interesse daran, Gelände zu veräußern – schließlich läge es ansonsten weiter brach. Eine Kontaktaufnahme hält Czock in jedem Fall für sinnvoll, auch von Seiten des LKN: „Klar muss der formelle Weg eingehalten werden. Aber bevor man das Ganze mit juristischen Mitteln ausficht, sollte man doch versuchen, die Probleme durch Gespräche zu lösen.“

Dass es bisher noch keine Gesprächsversuche von Seiten der Stadt und des LKN gab, hält Horst Bauer für vollkommen richtig: Verhandlungen über Flächenkäufe könne man doch erst dann führen, wenn die Planungen abgeschlossen seien – und das sei ja beim Dockkoog nicht der Fall, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende. Er gehe nach dem jetzigen Zeitplan davon aus, dass sich die Stadtverwaltung innerhalb der kommenden zwei Jahre mit dem Flächenerwerb beschäftigen werde. Denn wenn die Stadt den Campingplatz auch künftig betreiben wolle, müsste höchstwahrscheinlich Land dazu gekauft werden.

Neu, betont Bauer, sei diese ganze Problematik ja nun nicht. Reimer Tonder sieht das ähnlich: „Es macht ja keinen Sinn, schon Land zu erwerben, wenn wir jetzt noch gar nicht wissen, welche und wie viele Landflächen wir brauchen.“ In den Verhandlungen, die sowohl für die Stadt als auch für den LKN anstehen, sieht Tonder den Landesbetrieb in der günstigeren Position: „Wir als Stadt planen ja keine Küstenschutzmaßnahme, sondern touristische Projekte – die rechtfertigen sicher kein Enteignungsverfahren.“

Enteignungen hält Frank Hofeditz grundsätzlich nicht für das Mittel der Wahl. Der Husumer Grünen-Chef ist angesichts der ganzen Dockkoog-Gemengelage gerade etwas ratlos: „Die Probleme werden nicht weniger. Es gibt die unterschiedlichen Zeitplanungen für die Deichverstärkung, es gibt die Interessen vom Besitzer des Nordseehotels – und dann auch noch diese Besitzverhältnisse.“ Hofeditz ist der Ansicht, dass alle Beteiligten sich bemühen sollten, die Landbesitzer zu kontaktieren: „Man kann versuchen, mit der Erbengemeinschaft ins Gespräch zu kommen, oder man kann es lassen. Im letzteren Fall ist uns aber auch nicht geholfen.“

Es muss Schluss sein damit, dass „jeder mit dem Finger auf andere zeigt“, kommentiert Dr. Matthias Hüppauff die verzwickte Lage am Dockkoog. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordfriesland (WFG-NF) drängt auf eine „beschleunigte Lösung“ und empfiehlt eine „konzertierte Aktion: Da müssen alle an einen Tisch“.

Der Wirtschaftsförderer erinnert an Sitzungen im Rathaus, in denen die in Büsum und Heiligenhafen in einvernehmlicher Art beschrittenen Lösungswege für vergleichbare Projekte vorgestellt worden waren. Seiner Erinnerung nach mussten in den Orten mehr Eigentümer unter einen Hut gebracht werden als das laut der Darstellung der Husumer Nachrichten am Dockkoog der Fall ist. Nach wie vor müsse erster Schritt sein, ein touristisches Konzept zu entwickeln und dabei eventuell auch gleich noch Schobüll einzubeziehen. Dann bestehe die Aussicht auf Fördermittel des Landes. Der Optimismus am Immobilienmarkt werde nicht ewig so bleiben. „In fünf Jahren kann das schon anders sein, dann ist der Standort verbrannt.“

Die bunte Vielfalt der Eigentumsverhältnisse nimmt Peter Cohrs als Vorsitzender des Commerziums gelassen: „Es ist ganz natürlich, dass in einem Planungsprozess mit derartig vielen Beteiligten und Interessen eine umfangreiche Abstimmungsarbeit und Durchhaltevermögen erforderlich sind.“ Die Neugestaltung des Dockkoogs bleibe aus Sicht des Commerziums für Husum „ein sehr wichtiges Projekt, das die Attraktivität der Stadt steigern kann.“ Und sind die derzeitig kursierenden Zeitpläne aus Cohrs’ Sicht realistisch? „Ich glaube, dass diejenigen, die diese Zeitpläne aufgestellt haben, dies mit bestem Wissen und Gewissen getan haben“, sagt Cohrs.