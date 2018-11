Startschuss : Husumer Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Bis zum 27. Dezember sorgen diverse Stände rund um die Tine für weihnachtliche Stimmung.

von Volkert Bandixen

26. November 2018, 14:45 Uhr

Alle Jahre wieder wird der Weihnachtsmarkt, der die kommenden Wochen den Marktplatz schmückt, feierlich eröffnet. Nach einem Gottesdienst mit Pastor Friedemann Magaard, bei dem auch kleine Besucher des Käte-Reiners-Kindergartens mitwirkten, ergriff Bürgermeister Uwe Schmitz (Foto, 2. v. r.) das Wort und wünschte sowohl den Besuchern als auch den Beschickern des bunten Treibens eine gute Zeit. Er regte aber auch an zu überlegen, ob die eigenen Sorgen wirklich immer so groß sind wie sie im Alltag erscheinen. „Wir sollten auch an die denken, die nicht so kommodig wie wir die Adventszeit feiern können“, sagte er. Der Weihnachtsmarkt ist Sonntag bis Mittwoch in der Zeit von 10 bis 23 Uhr geöffnet und Donnerstag bis Sonnabend von 10 bis 23 Uhr. An Heiligabend schließt der Markt ab 14 Uhr und bleibt bis einschließlich zum ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen.