Nach Weggang von Enzo Panozzo : Husumer Speicher: Hanna Lossau ist kommissarische Geschäftsführerin

Die 22-Jährige führt das Husumer Kulturzentrum bis zum Herbst.

Avatar_shz von hn

03. Februar 2021, 09:39 Uhr

Husum | Während die Türen des Husumer Speichers durch die derzeit geltenden Corona-Auflagen geschlossen bleiben, stehen dem Kulturzentrum dieser Tage einige wichtige personelle Veränderungen bevor. Der bisherige Geschäftsführer Enzo Giovanni Panozzo hat den

Speicher Ende Januar verlassen. Die Geschäftsführung wird kommissarisch für ein halbes Jahr von Hanna Lossau übernommen, heißt es nun in einer Mitteilung des Speicher-Teams. Im Sommer 2017hat Lossau im Speicher ein Freiwilliges soziales Jahr begonnen und anschließend eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau absolviert. „Natürlich bin ich etwas aufgeregt, jedoch fühle ich mich durch meinen Ausbilder Enzo sehr gut vorbereitet und freue mich darauf, weitere neue Ideen in den Speicher einbringen zu können “, so Hanna Lossau. Panozzo fügt

hinzu: „Der Speicher kann sich freuen, eine solch begabte junge Mitarbeiterin mit im Boot zu haben“.

Bis September wird die 22-Jährige kommissarisch die

Vereinsgeschäfte des Speicher Husum e.V. übernehmen. Anschließend will sie Kulturwissenschaften studieren, sagt sie. Wer dann die Geschäftsführung übernehmen soll, dazu äußert man sich vom Speicher nicht.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres wählten die

Vereinsmitglieder einen neuen Vereinsvorstand. Dadurch waren die Weichen für einen

Neuanfang gestellt. „Die basisdemokratische Struktur des Vereins bleibt selbstverständlich bestehen, jedoch bringe eine personelle Änderung Chancen, neue Ideen und Motivation mit, um es durch die Zeit der Corona-Pandemie zu schaffen“ so Vorstandsmitglied Matthias Pross.

Bereits jetzt entwickele das Speicher-Team neue Projekte und Formate und freut sich, sie – wenn es die Auflagen wieder zulassen – der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Panozzo hingegen wird die Stadt Husum verlassen und zurück an die Ostsee gehen. „Diese Corona-Krise und das damit verbundene „ewig-in-der-Luft-hängen“ hat mich sehr viel Kraft gekostet“, so Panozzo, fügt aber hinzu: „Ich freue mich jedoch sehr ein Teil vom Speicher gewesen sein zu dürfen . Mein Auftrag in Husum ist nun vorbei. Ich bin gespannt, was beruflich nun folgen wird – ein eigener Kulturbetrieb im Kreis Schleswig-Flensburg, eine Schriftsteller-Karriere oder doch etwas ganz anderes “.