Stadtverwaltung im Corona-Modus : Husumer Rathaus bleibt bis auf Weiteres zu

Die Abteilungen im Husumer Rathaus arbeiten trotz Schließung weiter und sind per Telefon oder E-Mail für die Bürger erreichbar.

Nun ist es also amtlich: Das Rathaus hat geschlossen. „Wir folgen damit dem Beispiel anderer Kommunen und machen bis auf Weiteres zu. Das heißt aber nicht, dass wir aus der Welt und nicht mehr erreichbar wären“, erklärt Bürgermeister Uwe Schmitz auf Nachfrage. „Per Telefon und E-Mail bleiben wir mit den Bürgern im Kontakt“, so der Verwaltungschef. Grund ist – wie überall im Lande – der Versuch, die Ausbreitung des Coronavirus dadurch einzudämmen, dass das öffentliche Leben drastisch reduziert wird. „Und da darf das Rathaus natürlich keine Ausnahme machen.“

Beschlossen wurde die Maßnahme heute im Rahmen der täglichen Amtsleiterrunde, an der auch die städtischen EDV-Fachleute, der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte, die Stadtwerke Abwasserentsorgung sowie die bereits geschlossenen städtischen Einrichtungen Biss und Stadtbibliothek teilnahmen.

Um auch einer internen Verbreitung des Virus so gut wie möglich entgegenzuwirken, „schicken wir einige unserer Mitarbeiter ins Home-Office“, berichtet Uwe Schmitz. Ob es damit getan sei, mochte der Bürgermeister weder bestätigen noch dementieren. „Wir haben ja quasi alle 20 Sekunden eine neue Lage“, fasst er den aktuellen Stand der Dinge zusammen.

In jedem Fall werden die bis zu den Osterferien geplanten Ausschusssitzungen sowie die für kommenden Woche angesetzte Zusammenkunft des Stadtverordnetenkollegiums ausfallen. Dabei seien die Tische im Ratssaal bereits auf den vorgesehenen Mindestsicherheitsabstand von zwei Metern umgestellt worden. Die Schließung umfasst auch das Sozialzentrum Husum und Umland. Hier würden Anliegen fürs Erste unter der zentralen Telefonnummer 04841/666520 entgegen genommen, heißt es aus dem Rathaus. Unterlagen und Anträge könnten aber auch über die bekannten E-Mail-Adressen (siehe www.husum.de) angefordert und abgegeben werden. Und auch der Briefkasten am Haupteingang des Rathauses werde regelmäßig geleert.

„Ich werde weiterhin zur Arbeit gehen“, antwortet der Verwaltungschef auf die Frage, wie er persönlich mit der Situation umgehe. „Natürlich passe ich auf und folge den Sicherheitsvorschlägen der Experten“, so Schmitz, doch dadurch, dass das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen gekommen ist, sei auch sein persönlicher Terminkalender „sehr viel leerer als sonst. Es fällt unheimlich viel aus“ – so unter anderem auch die Besuche von Jubilaren in Altenheimen.

Für die kommenden Wochen bis zum Ferienbeginn und darüber hinaus geht Schmitz davon aus, dass die Verkehrsüberwachung auf ein Minimum zurückgefahren wird und kaum noch oder gar keine Bauanträge mehr gestellt werden. „Wir müssen unsere Mitarbeiter schützen“, sagt er. „Viele von ihnen haben Kinder. Und um die müssen sie sich jetzt erst einmal kümmern.“ Beim Thema Home Office sei auch das Stichwort Arbeitszeiterfassung gefallen, erklärt der Verwaltungschef. „Aber ich habe Vertrauen in meine Leute.“ Und unabhängig von der Schließung des Rathauses befinden sich Vertreter der Stadt in ständigem Austausch mit ihren Kollegen vom Kreis.

Da im Augenblick verlässliche Aussagen über die weitere Chronologie der Ereignisse in Sachen Corona so gut wie nicht zu treffen sind, „haben wir uns für diese Schließung bis auf Weiteres entschieden“. Denkbar sei, dass das Rathaus bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleibt. Gegebenenfalls könne es aber auch schon früher wieder öffnen, so Bürgermeister Uwe Schmitz.