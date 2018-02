Schlittschuhlaufen : Husumer Eiszeit – jetzt im Freien

Der Frost ist der Freund aller Schlittschuhläufer: Flächen in Schobüll und im Schlossgarten sind bereit für den Freizeitspaß.

Husum | Seit mehreren Tagen zeigt das Außen-Thermometer Werte unter null Grad an, womit die Gewässer in und um Husum gefroren sind. Wer auf denen herumschlittern möchte, sollte sich gleich morgens auf den Weg machen, denn die Wetter-Vorhersagen zeigen, dass dann die beste Zeit für einen Ausflug auf die Eisflächen ist. Dann soll es am kältesten sein, tagsüber erreichen die Temperaturen gelegentlich sogar Pluswerte.

Schauen wir uns die von der Natur geschaffenen Eissport-Arenen in der Kreisstadt genauer an. Da sind die Wasserflächen im Landratsgarten am Schloss vor Husum zu nennen, die jetzt zu gemütlichen Holidays on Ice einladen. In Schobüll lockt die große Eisfläche links vom Badesteg.

Eis auch im Wattenmeer – auch wenn das nicht zum Schlittschuhlaufen einlädt. Aber es bietet einen wunderschönen Anblick. Traditionell zählt auch die Eisfläche an der Aue zum Angebot für den Wintersport dazu. Doch dort bilden Schilf und Gräser Stolperfallen für die nordfriesischen Eiskunstläufer. Die Pflanzen sind im Sommer nicht weiter zurückgeschnitten worden und ragen nun durchs Eis hindurch.