Entwurf als Uni-Abschlussarbeit : Husumer Architekt in Lübeck: So stellt sich Kristof Hansmann Husums neues Schwimmbad vor

17. Januar 2022, 17:26 Uhr

Großer Wellnessbereich, 50-Meter-Becken und TSV-Sportflächen in einem Extra-Gebäude. Der Husumer Kristof Hansmann hat sein Studium mit einer Arbeit über das neue Husumer Schwimmbad abgeschlossen. Das sind seine Ideen.

Schon als Kind fuhr Kristof Hansmann oft ins Husumer Schwimmbad. Als Schwimmer im Turn- und Sportverein Husum (TSV) kämpfte er dort bei so einigen Wettbewerben. „Aber für die größeren Wettkämpfe mussten wir immer weiter weg fahren, damit wir in 50-Meter-Becken schwimmen konnten“, erinnert sich der heute 29-jährige Exil-Husumer.

Diese Erinnerungen motivierten ihn unter anderem in seiner Suche nach einem Thema für seine Masterarbeit. Und so entwarf er im Sommer 2020 für seine Abschlussarbeit im Bereich Architektur an der Technischen Hochschule Lübeck ein Konzept, wie das neue Schwimmbad in Husum aussehen könnte. „Ich wollte einfach gerne etwas für meine Heimatstadt machen“, sagt Hansmann, der heute in einem Lübecker Architekturbüro arbeitet, im Gespräch mit shz.de – „und zwar etwas Realistisches.“

Er schaute sich an, was die Stadtverwaltung sich bislang gedacht hat und ließ sich durch seine Eltern auf dem Laufenden halten, wenn sich etwas bewegte. „Bisher ist ja nur ein einfaches Raumprogramm auf dem Tisch, mit einer sehr groben Aufteilung und Aufzählung, was untergebracht sein soll“, so Kristof Hansmann. Das gefiel in einem zentralen Punkt nicht.

„Geplant ist ja, alles auf einem Platz unterzubringen. Es wird ja sogar Sportcampus genannt. Ich finde es aber schöner, für das Schwimmbad ein eigenes Gebäude zu haben“, so Hansmann. In seinem Entwurf ist deshalb ein eigenes, großes und einnehmendes Gebäude vorgesehen, in dem ein Sportbecken mit 50 Metern, ein Ruhebereich, ein Kinderbereich, Gastronomie und ein Sauna- und Wellnessbereich untergebracht sind. Im Wellnessbereich, das sei Hansmann wichtig, soll es ausreichend Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung geben.

Das braucht alles Platz. Hansmann hat die Planungen der Stadt, wonach der Sportcampus auf rund 13.000 Quadratmetern entstehen soll, auf 15.800 Quadratmeter sogenannte Bruttogeschossfläche erweitert. Das ist die Fläche, auf der gebaut wird. Sie erweitert sich noch einmal, weil Hansmann das Schwimmbad dreigeschossig bauen würde.

Außerdem hat er sich überlegt, dem Schwimmbad einen großen Vorplatz zu geben. „Ich würde das Schwimmbad als ein freistehendes, massives Bauwerk errichten, das den Besucher mit einer einladenden Geste empfängt. Das spiegelt der Vorplatz und auch die Fassade wider“, beschreibt er seine Idee. So würde sein Schwimmbad ein Klinkerbau sein, dessen Eingang trichterförmig ins Innere führt.

Kristof Hansmann hat natürlich auch an seinen alten Sportverein gedacht. „Die Sportstätten würde ich am Baumarkt bauen, der an das Schwimmbad grenzt“, sagt er. In seinem Entwurf ist außerdem noch ein Platz für die Kartbahn vorgesehen. Auch abseits, direkt neben dem Gebäude, in dem Hansmann die Kursräume für den TSV unterbringen würde. „Aber dann haben mir meine Eltern erzählt, dass keine Rennbahn mehr geplant ist. Also lag ich mit meiner Idee, dem Schwimmbad ein eigenes Gebäude zu geben, gar nicht so falsch.“

Der junge Architekt ist nun gespannt, wie es mit dem Husumer Schwimmbad weitergeht und wie nah seine Ideen dem Endergebnis sein werden. Er ist überzeugt, am Platz würde sein Konzept nicht scheitern. „Man könnte den Raum erweitern, die Stadt müsste es nur beschließen.“

Den nächsten Schritt Richtung neues Schwimmbad will die Stadtverwaltung übrigens am Donnerstabend gehen. Da soll im Hauptausschuss darüber entschieden werden, in welcher Form das Bad betrieben werden soll.