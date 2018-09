Einbruchserie in der Stadt : Husum: Täter klingelten vor Einbruch an Haustür

Seit dem vergangenen Wochenende sind Einbrecher aktiv. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden.

von Gerrit Hencke

07. September 2018, 10:09 Uhr

Husum | Die Kriminalpolizei Husum ermittelt nach mehreren Einbrüchen in Rödemis (Kreis Nordfriesland) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. In der der Nacht zu Donnerstag versuchten demnach unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser einzubrechen.

Gegen 1.55 Uhr wurde an einem Haus in der Moltkestraße versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Wenige Minuten vor der Tat klingelten die möglichen Täter an der Haustür, die Bewohnerin reagierte jedoch nicht. Anschließend vernahm sie Einbruchgeräusche.

Zuvor wurde in der Zeit von 19.10 bis 22 Uhr eine Terrassentür in der nahegelegenen Nordstrander Straße aufgehebelt. Es wurden mehrere Räume durchsucht.

Bereits am vergangen Wochenende drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus und in eine Arztpraxis in der Bismarckstraße ein. Hier wurden Türen und Fenster aufgehebelt und die Räume durchsucht.

Die Polizei fragt nun, wer Hinweise zu den Taten geben kann oder wem verdächtige Personen im Stadtteil aufgefallen sind. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Husum unter der Telefonnummer 04841/8300.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?