Krokusblüte : Husum sucht eine Königin – oder einen König

Bewerben und gewinnen Die Bewerbung kann auf der Internetseite www.krokusqueen-or-king.de hochgeladen werden oder per Mail an info@husumer-werbegemeinschaft.de geschickt werden. Neben der Angabe von Name, Alter, Anschrift und Handy-Nummer sollten die Bewerber und Bewerberinnen in einigen Sätzen sagen, warum sie König oder Königin werden möchten und was sie an Husum besonders schön finden. Ganz wichtig ist ein Foto in ausreichender Größe (mindestens 1 MB). Hierzu findet am 3. März von 13 bis 14 Uhr im Nordsee-Congress-Centrum ein Bewerbershooting statt, wo die Bewerber-/innen direkt das passende Foto kostenlos machen lassen können. Neben dem Titel winkt dem Gewinner ein Korb voller Präsente im Wert von ca. 1000 Euro und ein spritziger, kleiner Flitzer: Die Firma Klaus & Co stellt in diesem Jahr einen lilafarbenen Peugeot 108 – der natürlich mit Krokussen dekoriert wird – inklusive Steuern und Versicherung für ein Jahr zur Verfügung. Bewerbungsschluss ist der 7. März.