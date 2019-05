Einmalig in über 550 jahren : Husum: Speisemeister des Klosters wirft hin

Unüberbrückbare Differenzen über die Führung des Gasthauses zum Ritter St. Jürgen haben Alfred Mordhorst zum Rücktritt bewogen.

Husum | „Der wollte alles umkrempeln“, sagt ein Bewohner des Gasthauses zum Ritter St. Jürgen. „Und es gibt bei uns sicher einiges zu tun, aber das ist kein Grund, gleich alles auf den Kopf zu stellen“. Doch genau das hatten Helga und Alfred Mordhorst anscheinend vor. Und das bereitete nicht nur einigen Bewohnern des Seniorenheims, sondern dem gesamten Kloster-Vorstand Kopfzerbrechen. Da sich das Problem – trotz inständiger Bemühungen – nicht aus der Welt schaffen ließ, endete die Sache mit einem Novum in der mehr als 550-jährigen Kloster-Geschichte: Schon nach wenigen Wochen warf das Speisemeister-Ehepaar die Brocken hin.

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Alfred Mordhorst und zitiert Martin Luther: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“ Zu den Gründen der Trennung will sich der streitbare CDU-Politiker aber nicht äußern. „Um weiteren Schaden vom Kloster abzuwenden“, habe man Stillschweigen vereinbart, sagt er. „Und daran werde ich mich halten.“ Allerdings macht Mordhorst kein Hehl daraus, „dass das für meine Frau und mich eine harte Zeit war“.

Die offizielle Sprachregelung lautet: Es gab eklatante Meinungsunterschiede darüber, wie das Haus zu führen sei. „Wir wollen hier keine schmutzige Wäsche waschen, und Details haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen“, erklärt Mordhorst. Dennoch beschäftigt ihn die Sache offenbar weiter. Oder wie sonst ist der Hinweis zu verstehen, dass er zwei Jahrzehnte lang Betriebsleiter gewesen sei und immer Personal geführt habe? „Ich weiß genau, was ich zu tun und zu lassen habe.“

Ohne in Details zu gehen, waren Mordhorsts Mitstreiter im Kloster da offenbar anderer Auffassung. Das bestätigt indirekt auch Mordhorst selbst, wenn er einräumt, „dass ich womöglich gegen den Restvorstand hätte arbeiten müssen, um meine Vorstellungen durchzusetzen. Und das geht natürlich nicht.“

Zumindest in diesem Punkt ist sich das Ehepaar Mordhorst mit dem Rest des achtköpfigen Kloster-Vorstandes einig. Und Bürgermeister Uwe Schmitz weiß zwar, dass der alte Hausmeister des Klosters gekündigt hat, „aber ob es da einen Zusammenhang gibt . . .“ Auch zu anderen Fragen war aus dem Rathaus nur „kein Kommentar“ zu hören. Die Antworten aus den Reihen des Klosters fallen ihrerseits hinreichend ungenau aus. Doch konzertiertes Schweigen hat bekanntlich auch eine Kehrseite. Wenn von „unüberbrückbaren Differenzen“ die Rede ist, erinnert das unweigerlich an Floskeln wie: „Wir haben uns in gegenseitigem Einvernehmen getrennt“. Und so etwas lässt nicht nur Journalisten aufhorchen. Mit anderen Worten: Die Gerüchteküche kocht.

Tatsache ist, dass es heute gar nicht mehr so einfach ist, ein Speisemeister-Ehepaar zu finden. Und so waren auch Helga und Alfred Mordhorst zuvor gefragt worden, ob sie sich vorstellen könnten, diese Aufgabe zu übernehmen. „Da sind die unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Führung des Hauses aber offenbar nicht zur Sprache gekommen“, unkt ein Kenner der Einrichtung und fragt: „Warum eigentlich nicht?“ Immerhin ist Alfred Mordhorst in Husum kein Unbekannter. Und in der Politik gibt es Themen, da legt selbst seine eigene Fraktion Wert auf die Feststellung, dass er „in diesem Punkt“ nicht die Meinung der CDU wiedergibt“. Dass die Partei wegen der Kloster-Causa daran gedacht habe, ihn auszuschließen, kann er allerdings mit Nachdruck dementieren: Das sei wegen der Kleikuhle gewesen, sagt er.

Und wie geht es nun im Kloster weiter? „Zu dieser Frage werden wir uns kurzfristig mit dem restlichen Kloster-Vorstand zusammensetzen“, erklärt der Bürgermeister. Die Lücke müsse natürlich geschlossen werden. Aber handlungsfähig sei das Kloster derzeit auch ohne Speisemeister-Ehepaar. Auf die Frage, ob am Ende weniger die Mehrheit im Vorstand als er selbst falsch gelegen haben könnte, gibt Mordhorst eine ebenso klare wie unmissverständliche Antwort: „Es tut mir leid, dass wir uns mit unseren Vorstellungen nicht haben durchsetzen können.“ Und das ist wohl auch gemeint, wenn ihm ein Partei-Kollege attestiert: „Alfred ist halt aufrecht bis zum Umfallen.“