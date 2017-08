Unterstützung durch die Stadtwerke Husum : Husum–Spanien im Zweisitzer

vergrößern 1 von 1 Foto: Stadtwerke Husum/Birresborn 1 von 1

Abi in der Tasche, Sommerferien – und was nun? Wieso nicht einfach mit einem elektrisch betriebenen Kleinfahrzeug von Husum ins spanische Valladolid fahren, dachte sich Bandick Henri Jürs von Nordstrand. Der frisch gebackene Abiturient hat am Montag an der Ladesäule der Stadtwerke Husum für seine Europa-Tour getankt und ist gestern gestartet. Sein Gefährt für die nächsten 2200 Kilometer ist ein Renault Twizy – ein elektrisch betriebener Zweisitzer mit einer Reichweite von rund 70 Kilometern am Tag. Finanziell unterstützt wird er von den Stadtwerken Husum. Zusätzlich gab es die erste Akkufüllung an der Stadtwerke-eigenen Ladesäule kostenlos.

Das kommunale Unternehmen macht sich in Nordfriesland für die Elektromobilität stark. Der Ausbau des Ladenetzes wird dabei forciert. „Im Rahmen unserer Strategie zur Förderung der Elektromobilität möchten wir auch die Bekanntheit und die Akzeptanz der Technologie fördern. Von Bandick Jürs’ Idee waren wir deshalb sofort begeistert und unterstützen ihn gerne“, sagte Benn Olaf Kretschmann, Geschäftsführer der Stadtwerke beim Start der Reise.

Auf Unterstützung setzt der junge Mann auch im weiteren Verlauf seiner Tour: „Ich werde auf die Offenheit und Hilfe anderer Menschen angewiesen sein, bei denen mein Fahrzeug und ich Energie tanken können“, erklärte der 20-Jährige, der auf Nordstrand mit seinem Vater einen Twizy-Verleih betreibt. Seine Europatour führt ihn von Husum über Frankreich ins spanische Valladolid, wo das Fahrzeug einst gefertigt wurde. 14 bis 18 Tage hat er dafür eingeplant. Zurück geht es an der Mittelmeerküste entlang nach Italien und über die Alpen nach Nordfriesland. Mitte September will er wieder zurück sein.

Bandick Jürs ist E-Mobilist durch und durch: „Seit etwas über einem Jahr fahre ich täglich mit einem rein elektrischen Renault Zoe die Strecke von Husum nach Flensburg, das hat meine Begeisterung für E-Mobilität geweckt“, schilderte er. Mit seiner Reise möchte er zeigen, was in der alternativen Technologie steckt: „Die Twizy-Europatour bedeutet für mich all das, was E-Mobilität ausmacht: neuartig, eine Umstellung der gewohnten Fahr- und Fortbewegungsweise – und ein großer Spaßfaktor.“

Wer seine Reise mitverfolgen will, kann das im Video-Tagebuch des 20-Jährigen auf der Internet-Seite www.bandickjuers.de.

von hn

erstellt am 16.Aug.2017 | 11:00 Uhr