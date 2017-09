Bundestagswahl : Husum: So viele Briefwähler wie noch nie

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Stefan Petersen

erstellt am 19.Sep.2017

Noch fünf Tage bis zur Bundestagswahl – der Countdown läuft und die Vorbereitungen im Rathaus ebenfalls. „Bis gestern Mittag 12 Uhr hatten wir bereits 2730 Briefwahlanträge bearbeitet“, berichtet Robin Unger, der im Ordnungsamt für die Wahlabläufe verantwortlich ist. Bei einer Gesamtzahl von 18 413 Wahlberechtigten in Husum hätten sich damit schon rund 15 Prozent beteiligt. „Das ist eine sehr hohe Zahl, gab es so noch nie“, sagt Unger. Bei der kombinierten Landtags- und Bürgermeisterwahl samt Bürgerentscheid zum Klinikum Nordfriesland am 7. Mai seien am Ende insgesamt „nur“ 2280 Briefwahlstimmen zusammengekommen. „Da sind wir ja jetzt schon weit drüber.“ Und es habe auch bereits eine enorme Zahl an Rückläufern gegeben: „Zwei Urnen sind gefüllt.“ Bis Freitagabend 18 Uhr seien die Briefwahlabteilungen in allen Rathäusern der Bundesrepublik geöffnet, so auch in Husum. „Ich rechne damit, dass wir bis dahin die Zahl von 3000 voll bekommen.“

Am Sonntag seien die 14 Wahllokale in der Storm-Stadt von 8 bis 18 Uhr geöffnet – auch eine Spanne, die bundesweit gilt. „Jedes Wahllokal ist klassisch mit einem Wahlvorstand von sechs Personen besetzt“, erläutert Unger. Die Wahlhelfer zusammen zu bekommen, sei dieses Mal unproblematisch gewesen: „Das ging ganz reibungslos, viel reibungsloser als bei der Landtagswahl.“ Auch die anschließende Auswertung werde rascher und einfacher vor sich gehen als bei der aufwändigen Dreifach-Wahl im Mai. „In den Wahllokalen werden nach 18 Uhr die Urnen geöffnet und die Stimmen gezählt. Das Ergebnis wird telefonisch ins Rathaus übermittelt.“ Von dort aus gehen die Zahlen an den Kreiswahlleiter, um in das Gesamtergebnis des Wahlkreises 2 Nordfriesland/Dithmarschen Nord einzufließen. „Und das wird dann dem Landeswahlleiter gemeldet.“

Unger hofft, dass das Husumer Ergebnis „so um 20.30 bis 20.45 Uhr vorliegt“ – wobei die Briefwahlstimmen eine Unwägbarkeit darstellen: „3000 Stimmen auszuzählen dauert natürlich seine Zeit“, sagt er. Zumindest wird sein Team im Rathaus aber seine Ruhe haben: „Eine Präsentation des Wahlergebnisses für die Öffentlichkeit wie bei den Wahlen im Mai ist für Sonntag nicht geplant.“

Wer also wissen will, wie in Husum abgestimmt worden ist, muss auf die Homepage des Kreises gehen (www.nordfriesland.de). „Wir sind zwar ein großer Wahlbezirk im Wahlkreis 2, insgesamt aber doch nur ein kleines Stück vom Kuchen. Da machen wir selber nichts extra“, so Unger. Auf der Internetseite des Kreises seien aber alle Zahlen verfügbar.

Das bestätigt Hans-Martin Slopianka, der Pressesprecher des Kreises Nordfriesland: „Wir werden sowohl die Ergebnisse aus allen 14 Wahllokalen als auch die Briefwahl-Ergebnisse einzeln präsentieren und natürlich auch das Husumer Gesamtergebnis“, sagt er. Und lange suchen müsse man dafür auf der Kreis-Webpage nicht: „Den Link dorthin finden die Bürger schon auf der Startseite.“