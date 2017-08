Tipps von Experten : Husum-Schmöker gehen besonders gut

vergrößern 1 von 2 Foto: Silke schlüter 1 von 2

Das Wetter spült der Buchhandlung Liesegang und der Schlossbuchhandlung derzeit besonders viele Leseratten in die Läden. „Es sind deutlich mehr als im vergangenen Jahr“, sagt Liesegang-Mitarbeiterin Imke Tannert. Für beide Buchhandlungen gilt: Während die Wünsche der Einheimischen meist sehr vielschichtig sind, lassen sich die Urlauber in zwei bis drei Kategorien einteilen: Die einen fragen nach eher leichter Leselektüre für die Ferientage, wobei die Geschichten vorzugsweise in und um Husum spielen sollten und durchaus auch spannend bis blutig sein dürfen. Die anderen suchen nach Souvenirs für die Lieben daheim und kaufen Postkarten-Kalender oder Kochbücher mit regionalen Rezepten.

„Heute rechne ich mit vielen Kunden, die sich den neuen Krimi von Hannes Nygaard holen“, sagt Kay Rillox. Der Nordstrander Autor geht in der Schlossbuchhandlung weg wie geschnitten Brot, denn mit seinen stets in der Region angesiedelten Geschichten hat Nygaard hier ebenso seine treue Fangemeinde wie Sandra Dünschede oder Willmer Wilkenloh. „Sie schaffen es, ihren Lesern das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich genau an der Stelle befinden, wo die Morde geschehen und die Ermittler ihrer Arbeit nachgegangen sind“, sind sich die Buchhändler einig.

Wenn sie allerdings für sich selbst Bücher mit Lokalkolorit auswählen oder Kunden eine Empfehlung geben dürfen, dann fällt ihre Wahl etwas anders aus. In der Kategorie Regional-Krimis zählt „Wenn ich dich hole“ von Anja Goerz in diesem Jahr zu den Favoriten von Kay Rillox, denn die Geschichte hat die Autorin in Niebüll angesiedelt, ohne dass der Ort für die Handlung eine große Rolle spielt. „Dieser Thriller ist einfach super spannend“, sagt der Fachmann, der gerne auch zu den historischen Romanen von Ines Thorn greift: „Sie beschreibt Sylt sehr treffend – so wie es früher dort war und wie man die Insel heute kennt.“

Etwas anspruchsvoller ist Rillox’ Ansicht nach „Eine Geschichte der Nordsee“ von Michael Pye. „Ich mag Unterhaltungsromane, die nicht doof sind“, sagt er und findet daher auch „Ein, zwei Wolken am Himmel“ gut, ein Buch von Dörthe Binkert, die fiktive Ortsnamen benutzt und dem Leser doch das Gefühl gibt, dass die Geschichte genau hier passiert ist.

Fragen Erwachsene bei Liesegang nach leichter und humorvoller Urlaubslektüre, dann führt Imke Tannert sie gerne zum Stapel der Autorin Gisela Pauly, die hier am 23. Oktober ihren neuen Sylt-Krimi „Vogelkoje“ vorstellen wird. „Ich mag vor allem die Theodor-Storm-Krimis von Tilman Spreckelsen, von denen seit 2015 jedes Jahr einer erschienen ist“, sagt sie und gesteht, dass auch „Stine: Das Leben der Husumer Bäuerin Anneline Petersen“ von Marlies Wiedenhaupt sie sehr berührt habe. Dann zieht sie ihren aktuellen Favoriten aus dem Regal: „Sturm und Stille“. „Darin erzählt Jochen Missfeldt auf ganz wunderbare Weise die Liebesgeschichte von Theodor Storm und Doris Jensen, seiner langjährigen Geliebten und späteren Ehefrau“, sagt Tannert und meint: „Ein empfehlenswertes Buch für alle, die gepflegte Literatur zu schätzen wissen.“

In beiden Buchhandlungen steht für junge Leser die Reihe „Nordseedetektive“ von Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl ganz oben auf der Empfehlungsliste. Sie sind wie „Die drei ???“ aufgebaut, spielen aber in der Region und begeistern daher einheimische Büchermäuse ebenso wie Ferienkinder. In der Jugendliteratur empfiehlt die Schlossbuchhandlung zudem „Sturmgeflüster“ und „Sommerstürme“ von Gabriella Engelmann. Kleine Kinder fahren vor allem auf die Mitmach-Sachbücher aus der „Wieso? Weshalb? Warum?“-Reihe ab, in denen Phänomene wie Ebbe und Flut kindgerecht erklärt werden, sowie auf Malhefte mit maritimen Motiven.

„Lesen ist nach wie vor total in“, befinden die Teams beider Läden, in denen das eBook den „echten“ Büchern nach wie vor nicht den Rang ablaufen konnte. „Ich habe eher das Gefühl, dass dieser Boom bereits ein wenig zurück geht“, sagt Imke Tannert und bestätigt damit einen Trend, den Kay Rillox in der Schlossbuchhandlung beobachtet hat. „Sicher gibt es gute Gründe, sich die Bücher auf den eBook-Reader zu laden“, sagt er. Auf Reisen sei die papierlose Literatur ohne Frage deutlich leichter als ein Stapel Bücher. Ebenso von Vorteil sei die Möglichkeit, auf dem Lesegerät die Schriftgröße anzupassen. „Grundsätzlich aber geht es vielen Menschen offenbar so wie uns Buchhändlern: Für den echten Lesegenuss muss ich das Buch in der Hand halten können.“